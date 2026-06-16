Monika Richardson ostro o Agnieszce Woźniak- Starak. „Ja jej nie cenię jako dziennikarki”
Agnieszka Woźniak- Starak znów cieszy się dobrą passą. Powrót do TVP otworzył przed nią nowe możliwości i sprawił, że jest o niej głośno. Niestety najwyraźniej nie wszystkim się to podoba. Ostatnio na temat dziennikarki wypowiedziała się Monika Richardson, pozwalając sobie przy tym na kilka uszczypliwych uwag. Co dokładnie powiedziała na temat swojej koleżanki po fachu?
Agnieszka Woźniak-Starak to popularna prezenterka telewizyjna pochodząca z Warszawy. Publiczność może kojarzyć ją między innymi ze stacji TVP, gdzie prowadziła takie programy jak „Kawa czy herbata?”, „Pytanie na śniadanie”, „A normalnie o tej porze” czy „Bitwa na głosy”. W 2013 roku związała się ze stacją TVN, a widzowie mogli oglądać ją w popularnych formatach, takich jak „Azja Express”, „Ameryka Express”, „Na językach” czy „Mam Talent!”. W czerwcu 2025 r. dziennikarka poinformowała o zakończeniu swojej współpracy ze stacją po blisko dwóch dekadach pracy w telewizji. Na tym jednak nie koniec zawirowań w życiu zawodowym gwiazdy. Pod koniec grudnia 2025 r. media obiegła wiadomość, że Agnieszka Woźniak- Starak powraca do TVP i tak też się stało. Od kilku miesięcy znów możemy oglądać ją w roli prowadzącej „Pytanie na śniadanie”.
Monika Richardson wbija szpilę Agnieszce Woźniak- Starak. „Ja jej nie cenię jako dziennikarki”
O Agnieszce Woźniak-Starak znów zrobiło się głośno. Po powrocie do Telewizji Polskiej prezenterka nie tylko odzyskała miejsce na ekranie, ale także coraz częściej pojawia się w medialnych dyskusjach. Ostatnio jej nazwisko padło w rozmowie Moniki Richardson z Wiktorem Słojkowskim. Była gwiazda TVP odniosła się do kariery dziennikarki i choć nie szczędziła komplementów odnośnie urody i głosu, to jednocześnie pozwoliła sobie na kilka uszczypliwych uwag. Richardson zasugerowała nawet, że wygląd mógł mieć wpływ na zawodowy sukces Woźniak-Starak. Najwięcej emocji wzbudziły jednak jej słowa dotyczące warsztatu dziennikarskiego prezenterki.
Agnieszka jest bardzo fajna, to znaczy ona jest ładna, ma piękny głos, lubię ten jej niski głos. (…) Ja akurat tej jej uszczypliwości nie lubię. Ona miała taki plotkarski program („Na językach” – przyp. red.). Okropne to było, tam z Karoliną Korwin Piotrowską dojeżdżały ludzi. Ja jej nie cenię jako dziennikarki. Właśnie dlatego, że jest uszczypliwa, nie mając do tego prawa. Jest osobą bezdzietną, jest wdową. Ja rozumiem, że jest wdową i to ją gdzieś tam uprawomocnia, ale robi uwagi na temat rzeczy, o których nie ma pojęcia. Nie uważam, że to jest uprawnione. Natomiast lubię na nią patrzeć, lubię jej słuchać w sensie estetycznym. I ja myślę, że Telewizja Polska w tej chwili na takie osoby stawia, żeby były ładne
– powiedziała Monika Richardson.
Wypowiedź Richardson błyskawicznie obiegła media i wywołała niemałe poruszenie wśród internautów. Jedni zgadzają się z jej oceną, inni z kolei podkreślają, że Agnieszka Woźniak-Starak od lat pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych osobowości telewizyjnych w Polsce.
A Wy, czy zgadzacie się ze słowami Richardson?