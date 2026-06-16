Agnieszka Woźniak- Starak znów cieszy się dobrą passą. Powrót do TVP otworzył przed nią nowe możliwości i sprawił, że jest o niej głośno. Niestety najwyraźniej nie wszystkim się to podoba. Ostatnio na temat dziennikarki wypowiedziała się Monika Richardson, pozwalając sobie przy tym na kilka uszczypliwych uwag. Co dokładnie powiedziała na temat swojej koleżanki po fachu?

Agniesz­ka Woź­nia­k-Sta­rak to popularna prezenterka telewizyjna pochodząca z Warszawy. Publiczność może kojarzyć ją między innymi ze stacji TVP, gdzie pro­wa­dzi­ła ta­kie pro­gra­my jak „Ka­wa czy her­ba­ta?”, „Py­ta­nie na śnia­da­nie”, „A nor­mal­nie o tej po­rze” czy „Bi­twa na gło­sy”. W 2013 ro­ku zwią­za­ła się ze sta­cją TVN, a wi­dzo­wie mo­gli oglą­dać ją w po­pu­lar­nych for­ma­tach, ta­kich jak „Azja Expres­s”, „Ame­ry­ka Expres­s”, „Na ję­zy­ka­ch” czy „Mam Ta­lent!”. W czerw­cu 2025 r. dzien­ni­kar­ka po­in­for­mo­wa­ła o za­koń­cze­niu swo­jej współ­pra­cy ze sta­cją po bli­sko dwóch de­ka­dach pra­cy w te­le­wi­zji. Na tym jed­nak nie ko­niec za­wi­ro­wań w ży­ciu za­wo­do­wym gwiaz­dy. Pod ko­niec grud­nia 2025 r. me­dia obie­gła wia­do­mość, że Agniesz­ka Woź­nia­k- Sta­rak po­wra­ca do TVP i tak też się stało. Od kilku miesięcy znów mo­że­my oglą­dać ją w ro­li pro­wa­dzą­cej „Py­ta­nie na śnia­da­nie”.

Monika Richardson wbija szpilę Agnieszce Woźniak- Starak. „Ja jej nie cenię jako dziennikarki”

O Agnieszce Woźniak-Starak znów zrobiło się głośno. Po powrocie do Telewizji Polskiej prezenterka nie tylko odzyskała miejsce na ekranie, ale także coraz częściej pojawia się w medialnych dyskusjach. Ostatnio jej nazwisko padło w rozmowie Moniki Richardson z Wiktorem Słojkowskim. Była gwiazda TVP odniosła się do kariery dziennikarki i choć nie szczędziła komplementów odnośnie urody i głosu, to jednocześnie pozwoliła sobie na kilka uszczypliwych uwag. Richardson zasugerowała nawet, że wygląd mógł mieć wpływ na zawodowy sukces Woźniak-Starak. Najwięcej emocji wzbudziły jednak jej słowa dotyczące warsztatu dziennikarskiego prezenterki.

Agnieszka jest bardzo fajna, to znaczy ona jest ładna, ma piękny głos, lubię ten jej niski głos. (…) Ja akurat tej jej uszczypliwości nie lubię. Ona miała taki plotkarski program („Na językach” – przyp. red.). Okropne to było, tam z Karoliną Korwin Piotrowską dojeżdżały ludzi. Ja jej nie cenię jako dziennikarki. Właśnie dlatego, że jest uszczypliwa, nie mając do tego prawa. Jest osobą bezdzietną, jest wdową. Ja rozumiem, że jest wdową i to ją gdzieś tam uprawomocnia, ale robi uwagi na temat rzeczy, o których nie ma pojęcia. Nie uważam, że to jest uprawnione. Natomiast lubię na nią patrzeć, lubię jej słuchać w sensie estetycznym. I ja myślę, że Telewizja Polska w tej chwili na takie osoby stawia, żeby były ładne

– powiedziała Monika Richardson.

Wypowiedź Richardson błyskawicznie obiegła media i wywołała niemałe poruszenie wśród internautów. Jedni zgadzają się z jej oceną, inni z kolei podkreślają, że Agnieszka Woźniak-Starak od lat pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych osobowości telewizyjnych w Polsce.

A Wy, czy zgadzacie się ze słowami Richardson?