Moc, elegancja i prawdziwy charakter. Ten zapach nie jest dla każdego
Współczesny rynek perfumeryjny bezsprzecznie należy do zapachów gourmand. Słodkie, apetyczne, otulające kompozycje, które przywodzą na myśl waniliowe desery, karmel, praliny czy czekoladę, od kilku sezonów nie schodzą z list bestsellerów. Nic więc dziwnego, że większość z nas sięga po takie klasyki jak: „Good Girl” od Carolina Herrera, „La vie est belle” od Lancôme czy „La Belle” od Jean Paul Gaultier. To zapachy przyjemne, łatwe w odbiorze, bezpieczne i przede wszystkim cieszące się olbrzymią popularnością. A kto z nas nie chce pachnieć trendy?
Jeśli jednak nie zaliczasz się do miłośników słodkich kompozycji zapachowych to mamy dla Ciebie idealną propozycję.
Paloma Picasso- dzieło córki słynnego malarza
Paloma Picasso to zapach, który nie jest dla każdego… Nie jest uniwersalny. Nie jest „łatwy”. I właśnie dlatego ma w sobie tak magnetyczną siłę. Wydany w 1984 r. i stworzony przez perfumiarza Francisa Bocrisa, do dziś uchodzi za jedną z najbardziej charakterystycznych kompozycji szyprowo-kwiatowych w historii perfum. To zapach, który czuć z daleka. Intensywny, wyrazisty, zdecydowany- dokładnie taki, jak kobieta, która go nosi.
Już pierwsze nuty zdradzają, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym: goździk, kolendra, róża, dzięgiel, neroli, bergamotka i cytryna z Amalfi tworzą aromatyczne, lekko korzenne i świeże otwarcie. Serce kompozycji rozwija się w kierunku klasycznej, bogatej kwiatowości- paczula, hiacynt, jaśmin, ylang-ylang i mimoza budują elegancką, wielowymiarową strukturę. Prawdziwy charakter zapachu ujawnia się jednak w bazie: mech dębowy, cywet, kastoreum, wetyweria, drzewo sandałowe, piżmo i bursztyn nadają mu drzewno-zwierzęcej, głębokiej, niemal hipnotyzującej aury.
Paloma Picasso- Paloma PicassoKup teraz
Za kompozycją stoi sama Paloma Picasso, czyli córka legendarnego malarza Pablo Picasso. Artystyczny talent odziedziczyła po ojcu, a inspirację do świata zapachów po dziadku ze strony matki, który był perfumiarzem. Ta mieszanka sztuki, wrażliwości i rzemiosła jest wyczuwalna w każdym akordzie perfum.
Nie bez znaczenia pozostaje także flakon- przypominający bransoletę wykonaną z drzewa palmowego. Czerwień i czerń opakowania nie są przypadkowe: czerwony był ulubionym kolorem Palomy, czerń symbolizowała dla niej siłę. Dokładnie tak, jak ten zapach.