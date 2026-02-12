Współczesny rynek perfumeryjny bezsprzecznie należy do zapachów gourmand. Słodkie, apetyczne, otulające kompozycje, które przywodzą na myśl waniliowe desery, karmel, praliny czy czekoladę, od kilku sezonów nie schodzą z list bestsellerów. Nic więc dziwnego, że większość z nas sięga po takie klasyki jak: „Good Girl” od Carolina Herrera, „La vie est belle” od Lancôme czy „La Belle” od Jean Paul Gaultier. To zapachy przyjemne, łatwe w odbiorze, bezpieczne i przede wszystkim cieszące się olbrzymią popularnością. A kto z nas nie chce pachnieć trendy?

Jeśli jednak nie zaliczasz się do miłośników słodkich kompozycji zapachowych to mamy dla Ciebie idealną propozycję.

Paloma Picasso- dzieło córki słynnego malarza

Paloma Picasso to zapach, który nie jest dla każdego… Nie jest uniwersalny. Nie jest „łatwy”. I właśnie dlatego ma w sobie tak magnetyczną siłę. Wydany w 1984 r. i stworzony przez perfumiarza Francisa Bocrisa, do dziś uchodzi za jedną z najbardziej charakterystycznych kompozycji szyprowo-kwiatowych w historii perfum. To zapach, który czuć z daleka. Intensywny, wyrazisty, zdecydowany- dokładnie taki, jak kobieta, która go nosi.

Już pierwsze nuty zdradzają, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym: goździk, kolendra, róża, dzięgiel, neroli, bergamotka i cytryna z Amalfi tworzą aromatyczne, lekko korzenne i świeże otwarcie. Serce kompozycji rozwija się w kierunku klasycznej, bogatej kwiatowości- paczula, hiacynt, jaśmin, ylang-ylang i mimoza budują elegancką, wielowymiarową strukturę. Prawdziwy charakter zapachu ujawnia się jednak w bazie: mech dębowy, cywet, kastoreum, wetyweria, drzewo sandałowe, piżmo i bursztyn nadają mu drzewno-zwierzęcej, głębokiej, niemal hipnotyzującej aury.

Za kompozycją stoi sama Paloma Picasso, czyli córka legendarnego malarza Pablo Picasso. Artystyczny talent odziedziczyła po ojcu, a inspirację do świata zapachów po dziadku ze strony matki, który był perfumiarzem. Ta mieszanka sztuki, wrażliwości i rzemiosła jest wyczuwalna w każdym akordzie perfum.

Nie bez znaczenia pozostaje także flakon- przypominający bransoletę wykonaną z drzewa palmowego. Czerwień i czerń opakowania nie są przypadkowe: czerwony był ulubionym kolorem Palomy, czerń symbolizowała dla niej siłę. Dokładnie tak, jak ten zapach.