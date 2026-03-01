Wiosna już puka do naszych drzwi. Dni stają się coraz dłuższe, a pogoda za oknem rozpieszcza nas coraz większą dawką słońca. Poranki pachną wilgotną ziemią, powietrze jest lżejsze, a my zrzucamy z siebie ciężkie ubrania. To ten moment w roku, kiedy wszystko budzi się do życia i my razem z nim. Wiosna to nie tylko zmiana garderoby, ale i zapachu. To właśnie w marcu ciężkie i zmysłowe wonie ustępują miejsca lżejszym i bardziej kwiatowym kompozycjom. Jedną z nich są piękne perfumy marki Guerlain z linii Aqua Allegoria.

Perfumy idealne na pierwszy powiew wiosny

Mięta, zielona herbata i świeżo skoszona trawa. Ten zapach brzmi jak pejzaż- jak poranna rosa osiadająca na źdźbłach zieleni, jak lekki wiatr muskający twarz. Właśnie taką historię opowiada Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca od francuskiego domu mody Guerlain- kompozycja, która jest olfaktorycznym odpowiednikiem spaceru po łące skąpanej w słońcu.

Zainspirowana naturą w jej najbardziej świeżej odsłonie, Herba Fresca oddaje wrażenie przechadzki przez trawę błyszczącą od rosy. To zapach kwiatowy, ale nieoczywisty- subtelny i świetlisty, wzbogacony o cytrusowe akordy, które nadają mu energii i nowoczesnego charakteru. Idealny na pierwsze dni wiosny.

Kompozycja otwiera się soczystą cytryną splecioną z zielonym akcentem, który od pierwszych sekund przywołuje obraz świeżo skoszonej trawy. Po chwili do głosu dochodzą delikatne nuty cyklamenu i konwalii- kwiatowe, lecz przejrzyste, jakby przefiltrowane przez poranne światło. Serce zapachu pulsuje orzeźwiającą miętą, która nadaje całości chłodnej elegancji. Nietypową, a zarazem intrygującą bazę tworzy zielona herbata- spokojna, harmonijna, subtelnie otulająca skórę i domykająca kompozycję w sposób niezwykle wyrafinowany.

Herba Fresca to zapach dla kobiet, które wiosnę chcą nosić nie tylko w sercu, ale i na własnej skórze.