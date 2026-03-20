Nie milkną echa po rozstaniu Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej. Była ukochana artysty co jakiś czas wrzuca do sieci wymowne cytaty, a muzyk zaskoczył wszystkich swoim nowym singlem. Słowa piosenki chwytają za serce…

Michał Wiśniewski to popularny muzyk i wokalista zespołu Ich Troje. Wraz z zespołem nagrał i wydał aż jedenaście albumów studyjnych. Mowa tu między innymi o: Intro, ITI Cd. , 3 , Ad. 4, Po piąte… a niech gadają, 6-ty ostatni przystanek, 7 grzechów głównych, czy Wybiła jedenasta. Życie artysty było niezwykle barwne nie tylko pod kątem zawodowym, ale również miłosnym. Michał Wiśniewski znany jest bowiem ze swojej słabości do pięknych kobiet- jego pierwszą żoną była wokalistka Magda Femme.

Para przez pewien czas ukrywała jednak informacje o statusie- wszystko z uwagi na rosnącą wówczas popularność zespołu Ich Troje. Pomimo łączącego ich silnego uczucia muzycy podjęli z czasem decyzję o rozstaniu. Michał Wiśniewski nie był jednak singlem zbyt długo, bo na horyzoncie szybko pojawiała się nowa kobieta- Mandaryna. Piękna choreografka i tancerka oczarowała Wiśniewskiego do tego stopnia, że szybko zdecydował się na drugi ślub. Para pobrała się dokładnie 10 grudnia 2003 r. w Kirunie. Ich relacja, pełna była wzlotów i upadków, co przez lata śledziły kamery i media.

Czas pokazał, że Marta Wiśniewska także nie była tą jedyną- para rozwiodła się 18 kwietnia 2006 r. Artysta podobnie, jak wcześniej nie rozpaczał zbyt długo, bo zaledwie kilka miesięcy później stanął na ślubnym kobiercu z nową ukochaną- wokalistką Anną Świątczak. Muzycy pobrali się dokładnie 29 lipca 2006 r. w Magdalence pod Warszawą, a niecały rok później zdecydowali się złożyć kolejną przysięgę małżeńską- tym razem w w kapliczce Little Church w Las Vegas. Niestety i ta relacja nie przetrwała próby czasu- para rozwiodła się 28 czerwca 2011 r.

Wokalista zespołu Ich Troje nie zamierzał się jednak poddawać i szybko związał się z Dominiką Tajner– córką Apoloniusza Tajnera, ówczesnego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Choć Michał i Dominika byli ze sobą przez 7 lat, to z czasem ich uczucie się wypaliło- para rozwiodła się 30 września 2019 r. Na tym jednak nie koniec miłosnych zawirowań artysty, bowiem jakiś czas później w jego życiu pojawiła się Pola, której oświadczył się w grudniu 2019 r.

To koniec związku Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej! Muzyk wydał oświadczenie

Pola i Michał po­zna­li się w sie­ci za spra­wą jed­nej z rand­ko­wych apli­ka­cji. Co cie­ka­we, wy­bran­ka mu­zy­ka po­cząt­ko­wo nie mia­ła po­ję­cia, z kim roz­ma­wia. Do­pie­ro po ja­kimś cza­sie zo­rien­to­wa­ła się, że męż­czy­zna, któ­ry wy­raź­nie ją za­in­try­go­wał to wo­ka­li­sta ze­spo­łu „Ich Tro­je”. Póź­niej spra­wy po­to­czy­ły się bły­ska­wicz­nie. Pa­ra po­bra­ła się w mar­cu 2020 r., a za­le­d­wie rok póź­niej na świe­cie po­ja­wił się ich pierw­szy sy­nek: Fal­co Ama­de­usz. Po trzech la­tach mał­żeń­stwa gwiaz­da ze­spo­łu Ich Tro­je i je­go uko­cha­na zde­cy­do­wa­li się na ko­lej­ne­go po­tom­ka. W ma­ju 2023 r. po­wi­ta­li na świe­cie dru­gie­go syn­ka- No­ëla Cloé.

Choć ich życie wydawało się być sielanką to czar prysł pod koniec 2025 r.- to właśnie wtedy w sieci pojawiły się informacje, że para przechodzi kryzys. Jed­nym z nie­po­ko­ją­cych sy­gna­łów był brak pu­blicz­nych wy­stą­pie­ń- ostat­ni raz mo­gli­śmy po­dzi­wiać ten du­et w świą­tecz­nym od­cin­ku pro­gra­mu Tak to le­cia­ło w grud­niu 2025 r. Oli­wy do ognia do­la­ły rów­nież nie­po­ko­ją­ce wpi­sy Po­li, któ­re wy­raź­nie su­ge­ro­wa­ły, że w jej związ­ku nie dzie­je się naj­le­piej. W śro­dę, 18 mar­ca oka­zu­je się, że oso­by, któ­re prze­po­wia­da­ły roz­sta­nie pa­ry mia­ły ra­cję. Wo­ka­li­sta zamieścił bowiem na swoim Instagramie spe­cjal­ne oświad­cze­nie w tej spra­wie:

Oświad­cze­nia są po to, aby uciąć spe­ku­la­cje na przy­szłość (…). Nie uda­ło mi się ura­to­wać mo­je­go mał­żeń­stwa, więc za­nim wszy­scy na­pi­szą o tym, mó­wię o tym sam. I to jest je­dy­ny ko­men­tarz (…). Bar­dzo go­rą­co pro­szę, ze wzglę­du na dwój­kę mo­ich ma­ło­let­nich dzie­ci, o wstrze­mięź­li­wość w opi­niach do cza­su za­koń­cze­nia po­stę­po­wa­nia. Z ca­łe­go ser­ca dzię­ku­ję i co mo­gę po­wie­dzieć, trzy­mam za mo­ją jesz­cze żo­nę i sie­bie kciu­ki, aby­śmy wy­szli z te­go jak naj­mniej po­ra­nie­ni

– oznajmił na Instagramie.

Michał Wiśniewski śpiewa o rozstaniu. „Byliśmy tylko dobrym snem”

Kilka dni po ujawnieniu przykrej informacji dotyczącej rozpadu relacji światło dzienne ujrzał nowy utwór muzyka. Piosenka zatytułowana jest Byliśmy i wszystko wskazuje na to, że nawiązuje do ostatnich przeżyć artysty.

Już nie pamiętam, czy to miłość oderwać się od ziemi każe. Czy fakt, że tak na świat patrzyłem, to wynik zwykłych marzeń. (…) Byliśmy tylko dobrym snem, snem dwojga dobrych ludzi. Byliśmy tylko dobrym snem, lecz kiedyś trzeba się obudzić

– śpiewa w najnowszym utworze Michał Wiśniewski.

