Maryla Rodowicz opublikowała w sieci wpis, w którym przeprasza Igę Świątek i Maję Chwalińską za zabawną wpadkę, do której doszło po jej ostatnim koncercie. Artystka podkreśliła, że to, co powiedziała, było zwykłym przejęzyczeniem. „Życzę Wam sukcesów na Wimbledonie” – napisała.

W Bielsku Białej oficjalnie rozpoczęto letnią trasę koncertową „Lato z Radiem i Telewizją Polską”. W gronie artystów, którzy pojawili się na scenie, była Maryla Rodowicz. Artystka po skończonym występie udzieliła wywiadu, który szybko zyskał medialny rozgłos.

Sport jest bliski mojemu sercu i dlatego mój występ dedykuję Idze Chwalińskiej.

Powiedziała, myląc nazwiska tenisistek. Teraz umieściła w sieci wpis, w którym wyjaśnia zabawną pomyłkę.

Maryla Rodowicz przeprasza po koncercie

Maryla Rodowicz postanowiła odnieść się do wpadki, która stała się jej udziałem po koncercie w Bielsku Białej. Wyznała, że nie miała złych intencji i szczerze kibicuje obu tenisistkom. Słowa, które padły w trakcie wywiadu, były zwykłym przejęzyczeniem.

Mam pracowite lato i jestem zachwycona, bo uwielbiam robić to, co robię. Czyli grać koncerty, być na scenie, bawić się z publicznością. Dzisiaj wróciłam o 3 rano, ale zaraz zabieram się za robienie zupy ze świeżych pomidorów. Chciałam przeprosić Igę Świątek i Maję Chwalińską. Dwa dni temu brałam udział w koncercie TVP otwierającym Lato z Radiem, w Bielsku-Białej. I palnęłam w wywiadzie, że dedykuję swój występ Idze Chwalińskiej.

Napisała artystka.

Matko, pożeniłam Maję z Igą. Przepraszam was dziewczyny, zeszłam ze sceny i byłam jeszcze w innym świecie. A bardzo chciałam pozdrowić klub tenisowy z Bielska, Advantage, i Maję Chwalińską, która zachwyciła świat. Biję się w piersi. I wracam do pomidorowej. I życzę wam sukcesów na Wimbledonie.

Podsumowała. Jej post został bardzo ciepło przyjęty przez internautów. „Myślę, że Dziewczyny mają taką klasę, że są zachwycone taką wersją 2w1”, „Takie przejęzyczenie to jak komplement”, „Najważniejsze że Pani wspiera inne kobiety i jest w tym szczera” – piszą komentujący.