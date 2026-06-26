Mamy złą wiadomość dla wszystkich fanów Margaret i Skolima. Artystka, która jeszcze darzyła muzyka sympatią, dziś nie ma już wątpliwości, że do ich wspólnego duetu raczej nigdy nie dojdzie. Wszystko przez głośną wypowiedź „króla latino” o środowisku artystycznym, która odbiła się szerokim echem w mediach. „Wydawało mi się, że to spoko koleś, taki słodziak. Zmieniłam zdanie”.

Margaret, a właściwie Małgorzata Jamroży, od lat należy do grona najpopularniejszych polskich wokalistek. Artystka pochodzi ze Stargardu, a swoją muzyczną drogę rozpoczęła jeszcze jako nastolatka. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniósł jej singiel „Thank You Very Much”, który szybko stał się jednym z największych przebojów w jej dorobku i otworzył jej drzwi do międzynarodowej kariery.

Na przestrzeni lat Margaret udowodniła, że nie boi się muzycznych eksperymentów. Zaczynała od lekkiego popu, by później coraz śmielej sięgać po brzmienia elektroniczne, hip-hopowe czy alternatywne. W jej dyskografii znalazły się albumy, które pokazały różne oblicza artystki – od komercyjnych, radiowych przebojów po bardziej osobiste i odważne projekty. Wśród nich są m.in. „Add the Blonde”, „Just the Two of Us”, „Monkey Business”, czy „Gaja Hornby”. Oprócz działalności muzycznej Margaret wielokrotnie pojawiała się także w programach telewizyjnych i angażowała się w różnego rodzaju projekty artystyczne, zyskując opinię jednej z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny muzycznej.

Margaret wprost o Skolimie. „Wydawało mi się, że to spoko koleś, taki słodziak”

W ostatnich tygodniach wokół Skolim zrobiło się wyjątkowo głośno za sprawą jego mocnej wypowiedzi dotyczącej pomysłu wsparcia socjalnego dla artystów. Muzyk w ostrych słowach skrytykował ideę przeznaczania publicznych pieniędzy na pomoc przedstawicielom branży muzycznej i artystycznej, przekonując, że środki powinny trafiać przede wszystkim na potrzeby dzieci czy rozwój infrastruktury. Jego komentarz wywołał falę dyskusji i spotkał się z licznymi reakcjami ludzi kultury.

Pojechałem dzisiaj na live o tych ku*wach artystach. Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści, albo ci starzy przechlali całą karierę, prze*pali, albo ci młodzi robią taką chu*ową muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś ku*wy i ćpu*ów. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Nigdy na to nie pozwolę

– grzmiał Skolim.

Do sprawy odniosła się również Margaret podczas rozmowy z Plejadą. Wokalistka została zapytana, czy byłaby gotowa nagrać wspólny utwór z „królem latino ”. Odpowiedź gwiazdy brzmiała „nie”. Jak wyjaśniła, jeszcze przed wybuchem całej afery miała o Skolimie zupełnie inne zdanie. Wspominała nawet rozmowę z członkami swojego zespołu, podczas której podkreślała, że choć jego twórczość nie trafia w jej muzyczny gust, sprawia wrażenie osoby uprzejmej i kulturalnej. Przyznała, że wydawał jej się „spoko kolesiem” i „słodziakiem”. Wszystko zmieniło się jednak po jego głośnej wypowiedzi o artystach.

Z wielu względów. To zabawne, bo ostatnio jechałam busem z moim zespołem i rozmawialiśmy na temat Skolima. To było jeszcze przed aferą z artystami. Pamiętam, że powiedziałam wtedy, że co prawda robi on muzykę, której nie słucham, ale fajnie, że jest taki kulturalny i szarmancki. Wydawało mi się, że to spoko koleś, taki słodziak. No ale po tym, co powiedział o artystach, zmieniłam zdanie.

– wyznała Margaret.

Dodała również, że zgadza się z głosami wielu przedstawicieli środowiska artystycznego, którzy krytycznie ocenili wypowiedź Skolima. Tym samym jasno dała do zrozumienia, że nie tylko nie podziela jego stanowiska, ale również nie widzi przestrzeni do ewentualnej współpracy muzycznej.

Już wiele osób z artystycznego świata wypowiadało się na ten temat. Padło wiele słusznych słów, pod którymi się podpisuję

– dodała na koniec.

A Wy co sądzicie o wypowiedzi Skolima? Zgadzacie się z Margaret?