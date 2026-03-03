Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel gościli w podcaście WojewódzkiKędzierski. Szczera rozmowa była kolejną próbą rozliczenia się z przeszłością, nie zabrakło jednak pytań o obecną partnerkę tancerza, którą już niedługo zobaczymy w programie „Królowa przetrwania”.

Najnowszy odcinek podcastu, który prowadzą Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski, wywołał niemałe emocje. Gośćmi prowadzących byli Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel. W rozmowie poruszyli wiele trudnych tematów. W pewnym momencie pojawiły się pytania o aktualną partnerkę tancerza Dominikę Serowską.

Marcin Hakiel o medialnej karierze Dominiki Serowskiej. „Dla mnie to jest praca”

Choć wybranka tancerza nie była wcześniej związana ze światem show-biznesu, z czasem coraz częściej zaczęła pojawiać się w programach telewizyjnych. Niebawem widzowie będą mogli poznać ją bliżej jako jedną z uczestniczek „Królowej przetrwania”. W podcaście WojewódzkiKędzierski padły pytania o jej obecność w mediach. Kuba Wojewódzki zapytał Marcina Hakiela wprost o to, czy nie uważa, że jego partnerka w pewnym stopniu zbudowała popularność na jego osobistej tragedii, jaką było głośne rozstanie z Katarzyną Cichopek.

Na pewno jej to ułatwiło i ona otwarcie o tym mówi, ale sama ma dużo do zaoferowania. Ten świat jest brutalny, wiele razy jej powtarzałem, że nie zawsze będzie łatwo, ale uważam, że ona bardziej nadaje się do mediów niż ja.

Odparł Marcin Hakiel. Dziennikarz zauważył, że ukochana tancerza chce być widoczna w mediach.

Na pewno jej na tym zależy i korzysta z szans, które dostaje.

Potwierdził gość podcastu. Chwilę później dyskusja skupiła się na umiejętnościach i wartościach warunkujących dziś sukces w branży rozrywkowej. Prowadzący wskazał, że publikacje na temat Dominiki Serowskiej w mediach mogą okazać się „puste i nieciekawe”.

Moja wspaniała partnerka na pewno nie jest pusta, czego nie mogę powiedzieć o mojej byłej.

Odpowiedział bez ogródek Marcin Hakiel. W rozmowie poruszono też kwestię udziału jego wybranki w programach telewizyjnych.

To nie jest tylko opowiadanie o sobie w mediach społecznościowych. Jesteś zatrudniony, żeby wykonać konkretne zadanie. Dla mnie to jest praca.

Podsumował.