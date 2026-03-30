Marcela Leszczak może pochwalić się znakomitą formą. W najnowszym wywiadzie wyjawiła, w jaki sposób dba o sylwetkę. Ze swojej diety usunęła kilka produktów. „Nie służy mi gluten, nie służy mi nabiał” – powiedziała.

Popularność przyniósł jej udział w programie „Top Model”, w którym zajęła wysokie, drugie miejsce. Dziś Marcela Leszczak ma na swoim koncie współpracę z wieloma znanymi markami. Jej konto na Instagramie obserwuje blisko 240 tysięcy osób. Modelka dzieli się tam nie tylko fragmentami swojej codzienności, ale też refleksjami na różne tematy czy sposobami na zachowanie zdrowia i doskonałej formy. W rozmowie z Plejadą zdradziła, z czego rezygnuje, by utrzymać smukłą sylwetkę.

Marcela Leszczak o swojej diecie – usunęła z niej kilka produktów

Wiem, że wiele osób wierzy w MOC genów, ale prawda jest taka, że zdrowy wygląd zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny to efekt lat świadomej pracy.

Brzmi jeden z wpisów na Instagramie Marceli Leszczak. Modelka nie ukrywa, że swoją formę zawdzięcza systematycznej pracy i zdrowej diecie. W najnowszym wywiadzie opowiedziała, jak wygląda jej codzienny jadłospis.

Nie służy mi gluten, nie służy mi nabiał, ale go spożywam na własną odpowiedzialność. Kompletnie zero fast foodów. Jeszcze kiedyś robiłam sobie takie cheat day’e, teraz w ogóle tego nie mam. Zero fast foodów. Co więcej – nie lubię.

Wyjaśniła. Fast foody to nie jedyna rzecz, z której zrezygnowała.

Dużo diety śródziemnomorskiej. Jem czerwone mięso, wołowiny. Nie jem wieprzowiny, więc u mnie wszystko jest zbilansowane, ale to jest tak, każdy organizm jest inny i każdy powinien słuchać siebie.

Dodała. Modelka podkreśliła, że jej dieta opiera się na czujnej obserwacji własnego organizmu.

Jeżeli komuś służy coś, co mi nie służy, to [powinien się] zupełnie się tym nie sugerować, tylko odczytywać siebie. Wiem, że mi gluten nie służy i go wyeliminowałam w swojej diecie.

Podsumowała.