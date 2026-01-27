Misiek Koterki był jednym z gości podcastu Cypriana Majchera. W rozmowie z prowadzącym postanowił powrócić pamięcią do relacji z Marcelą Leszczak i wyjawił prawdziwy powód ich rozstania. Jego słowa dotarły najwyraźniej do modelki, która opublikowała w sieci wymowny wpis. „Internet pokazuje tylko fragment rzeczywistości, a nie całość. Szczególnie wtedy, gdy w tle są…”.

Marcela Leszczak to polska modelka oraz influencerka. Rozpoznawalność zdobyła dzięki udziałowi w popularnym programie stacji TVN „Top Model. Zostań modelką”. Zanim pojawiła się w show, pracowała w warsztacie samochodowym swojego ojca w Koninie, gdzie zajmowała się m.in. układaniem kostki brukowej. Po zakończeniu show jej kariera nabrała tempa. Marcela wystąpiła w serialu „Miłość na bogato” emitowanym na kanale Viva Polska, a rok później zagrała również epizodyczną rolę w filmie „Wkręceni 2”. W wolnym czasie rozwija swoje media społecznościowe- jej konto na Instagramie na ten moment obserwuje ponad 236 tyś. użytkowników.

Marcela Leszczak wprost o zakłamywaniu rzeczywistości w sieci. Chodzi o Miśka Koterskiego?

Choć dziś Marcela Leszczak korzysta z uroków życia singielki to przez długi czas tworzyła związek z Michałem Koterskim. Pomimo łączącego ich silnego uczucia relacja pary nie należała do najłatwiejszych. Popularny aktor i modelka po­zna­li się do­kład­nie w grud­niu 2016 r., a za­le­d­wie rok póź­niej na świecie pojawił się ich syn Fry­de­ryk. Mniej wię­cej w tym sa­mym cza­sie pa­ra ogło­si­ła tak­że swo­je za­rę­czy­ny na pla­nie pro­gra­mu Top Mo­del. Choć na po­cząt­ku mo­gło­by się wy­da­wać, że wszyst­ko idzie w do­brym kie­run­ku, a to nic bar­dziej myl­ne­go. Zakochani, którzy już wkrót­ce mie­li sta­nąć na ślub­nym ko­bier­cu nie­ocze­ki­wa­nie podjęli decyzję o rozstaniu. Popularny gwiazdor po­sta­no­wił opu­ścić lo­kum, w któ­rym do­tych­czas miesz­ka­li i za­czął ukła­dać swo­je ży­cie na no­wo. Ja­kiś czas póź­niej jego serce skradła młoda aktorka, Dag­ma­ra Bry­zek. Niestety relacja ta również nie prze­trwa­ła pró­by cza­su. W stycz­niu 2024 r. sta­ło się jed­nak coś cze­go nie spo­dzie­wał się nikt. Mi­siek Ko­ter­ski nie tyl­ko wró­cił do swo­jej daw­nej mi­ło­ści, Mar­ce­li Lesz­czak, ale rów­nież wziął z nią ślub.

We wrześniu 2025 r. nastąpił kolejny zwrot akcji i modelka ogłosiła w sieci, że jej związek z aktorem dobiegł końca…Jak się okazuje powodem ich rozstania było wygasające uczucie.

Niestety, pierwszy raz o tym mówię… Pod koniec naszego związku z Marcelą powieliłem ten schemat, powieliliśmy we dwójkę. Jedyny błąd, jaki popełniliśmy, to to, że chcieliśmy być ze sobą dla dziecka. Nie chcę się tu deklarować, ale nie chciałbym w przyszłości powielić tego błędu. U nas nie było zdrad, po prostu nie było miłości od pewnego czasu.

– wyznał Michał Koterski, który gościł niedawno w podcaście Cypriana Majchera.

Co ciekawe niedługo później na oficjalnym Instagramie Marceli Leszczak pojawił się nowy post, który zdaniem wielu internautów może nawiązywać do wypowiedzi aktora.

Tym razem upewniłam się, że nie wszystko, co widzimy w social mediach i słyszymy w podcastach, musi być w pełni zgodne z tym, jak jest naprawdę. Wiele rzeczy mówi się w sposób, który dobrze brzmi i dobrze wygląda wizerunkowo, ale to wciąż jest tylko jedna strona historii. Warto o tym pamiętać i nie brać wszystkiego za pewnik, bo po drugiej stronie często jest ktoś, kto świadomie milczy. Nie dlatego, że nie ma nic do powiedzenia… Internet pokazuje tylko fragment rzeczywistości, a nie całość. Szczególnie wtedy, gdy w tle są relacje obciążone problemami, których nie widać na zewnątrz. Życzę wszystkim świętego spokoju.

– podpisała nowe zdjęcie Marcela Leszczak.

A Wy, co sądzicie o tej sytuacji?