Marcela Leszczak opublikowała na Istastories rodzinny kadr, przedstawiający jej byłego ukochanego a także synka pary. To przykuło uwagę jednej z internautek, która pokusiła się o złośliwy komentarz. Reakcja modelki była natychmiastowa. „Nie życzę sobie komentarzy i wiadomości w stylu”.

Marcela Leszczak to polska modelka oraz influencerka. Sławę zyskała za sprawą udziału w popularnym programie stacji TVN- „Top Model. Zostań modelką”. Przed pojawieniem się w show zajmowała się pracą w warsztacie samochodowym swojego ojca w Koninie- układała tam kostkę brukową. Zaraz po zakończeniu „Top Model” kariera Marceli zaczęła nabierać szalonego tempa. Wschodząca celebrytka wystąpiła w serialu „Miłość na bogato” emitowanym na kanale Viva Polska, gdzie wcieliła się w postać modelki Marceliny. Na tym jednak nie koniec, bo zaledwie rok później Leszczak otrzymała epizodyczną rolę w produkcji „Wkręceni 2”. Modelka może również pochwalić się sukcesem na arenie międzynarodowej- jej zdjęcie znalazło się na okładce książki „Beloved” autorstwa Corinne Michaels.

Marcela Leszczak oburzona komentarzem internautki. „Jak można kierować takie słowa do matki?!”

Dziś Marcela Leszczak odstawiła modeling na bok i skupia się rozwijaniu kariery influencerki, a także na życiu rodzinnym. Celebrytka stara się poświęcać dużo czasu swojemu synkowi, który jest owocem jej związku z Miśkiem Koterskim. Pomimo tego, że relacja pary należała do wyjątkowo burzliwych to dziś wszystko wskazuje na to, że nie ma pomiędzy nimi złych emocji. Była modelka i znany aktor potrafią się ze sobą dogadać i podzielić opieką nad ukochanym Frysiem. Nie inaczej było ostatnio. Celebrytka umieściła na swoim Instastories screen postu Miśka, na którym trzyma na rękach ich synka.

Jesteście cudowni, a Frysio taki szczęśliwy

– rozpływała się szczęśliwa modelka.

Niestety taki obrazek nie przypadł do gustu niektórym internautom.

Madka roku

– podsumowała fotografię jedna z „fanek” Marceli, sugerując tym samym, że modelka nie poświęca swojemu dziecku wystarczająco dużo czasu, w przeciwieństwie do Miśka Koterskiego.

Leszczak nie mogła przejść obok tych słów obojętnie i szybko odniosła się do sytuacji:

To, że nie pokazuję dziecka w mediach społecznościowych, nie oznacza, że nie sprawuję nad nim opieki. Fryderyk ma tatę i dziadków, z którymi również spędza czas. Nie życzę sobie komentarzy i wiadomości w stylu: „Po co Ci dziecko, skoro wolisz koleżanki”. Co to w ogóle jest? Jak można kierować takie słowa do matki? Razem z Michałem jesteśmy odpowiedzialnymi, zaangażowanymi rodzicami. Każde z nas ma swoje życie zawodowe i prywatne, wspieramy się nawzajem, a kwestie opieki nad dzieckiem ustalamy między sobą

– wyjaśniła, po czym dodała na koniec:

Zanim ocenisz inną matkę, zatrzymaj się na chwilę – takie słowa mogą być naprawdę krzywdzące

Uważacie, że Marcela ma rację?