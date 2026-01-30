Marcela Leszczak opublikowała w sieci emocjonalną relację. „Człowiek, którego kocha się nad życie, z dnia na dzień może stać się kimś obcym”. Wymownie?

Marcela Leszczak to modelka oraz influencerka pochodząca z Konina. Jej życie zmieniło się o 180 stopni za sprawą udziału w popularnym show „Top Model. Zostań modelką” emitowanym na antenie TVN. Przed programem Leszczak prowadziła raczej spokojne życie pracując w warsztacie samochodowym swojego ojca. Niedługo po zakończeniu show Marcela wystąpiła w serialu „Miłość na bogato” emitowanym na kanale Viva Polska, a rok później zagrała również epizodyczną rolę w filmie „Wkręceni 2”. Obecnie celebrytka skupia się na opiece nad synkiem oraz rozwijaniu mediów społecznościowych- jej konto na Instagramie (na ten moment) obserwuje ponad 236 tyś. użytkowników.

Marcela Leszczak gorzko o miłości. „Człowiek, którego kocha się nad życie, z dnia na dzień może stać się kimś obcym”

Ostatnio w życiu prywatnym Marceli Leszczak dużo się działo. Choć jeszcze rok temu mogłoby się wydawać, że celebrytka w końcu znalazła szczęście i spokój u boku Michała Koterskiego to nic bardziej mylnego. W połowie 2025 r. w mediach zaczęły krążyć informacje o rzekomym kryzysie w ich małżeństwie, które z czasem okazały się prawdą.

Tak, rozstaliśmy się. Rozstania nie są żadnym powodem do świętowania czy szczycenia się, jest to po prostu smutne doświadczenie, które trzeba przeżyć po swojemu. Pozostajemy w dobrych relacjach i stosunkach

– wyznała Marcela w rozmowie z reporterką Jastrząb Post.

Ostatnio na ich związku postanowił wypowiedzieć się także Misiek Koterski.

Niestety, pierwszy raz o tym mówię… Pod koniec naszego związku z Marcelą powieliłem ten schemat, powieliliśmy we dwójkę. Jedyny błąd, jaki popełniliśmy, to to, że chcieliśmy być ze sobą dla dziecka. Nie chcę się tu deklarować, ale nie chciałbym w przyszłości powielić tego błędu. U nas nie było zdrad, po prostu nie było miłości od pewnego czasu.

– wyznał aktor, który gościł niedawno w podcaście Cypriana Majchera.

Co ciekawe jakiś czas później na oficjalnym Instagramie Marceli Leszczak pojawił się nowy post, który zdaniem wielu internautów może nawiązywać do wypowiedzi aktora. Modelka wspomniała w nim o zakłamywaniu rzeczywistości sugerując, że to, co niektórzy przedstawiają w sieci nie zawsze musi być zgodne z prawdą. Na tym jednak nie koniec. W czwartek, 29 stycznia Leszczak opublikowała na Instagramie relację, w której wprost napisała o rozczarowaniach i samotności.

Po pierwsze, wielu z was wie, bo o tym dzieliłam się z wami od dziecka, mam emetofobię. Każdy, kto zmaga się z jakąś fobią wie, jaka jest jakość życia. Starcie z moim lękiem miałam 28.12.2025 r. i przeżyłam. Byłam wtedy sama z Frysiem w domu i poradziłam sobie. Po drugie, moje życie zweryfikowało „przyjaźnie”, które trwały, bo były komfortowe dla drugiej strony. Po trzecie, zrozumiałam, że człowiek, którego kocha się nad życie z dnia na dzień może stać się kimś obcym. Po czwarte, czy wierzę w miłość? Tak. Czy można zakochać się więcej niż jeden raz? Tak. Weszłam bardzo mocnym i pewnym krokiem w ten rok, ale muszę sobie jeszcze bardziej zaufać i zaopiekować się w końcu sobą, bo, choć ostatnie lata pokazywałam wam tylko siebie, to moje życie nie kręciło się wokół mnie

– wyznała modelka.

Domyślacie się o kim mowa?