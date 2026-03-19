Wraz z nadejściem wiosny zmienia się nie tylko nasza garderoba, ale także zapachy, po które sięgamy na co dzień. Ciężkie, otulające kompozycje ustępują miejsca tym lżejszym, bardziej świetlistym kompozycjom. W tym sezonie bezkonkurencyjne okazują się nuty cytrusowe: mandarynka, cytryna i pomarańcza wracają w wielkim stylu, podbijając serca miłośniczek świeżych woni.

To właśnie one najlepiej oddają charakter wiosennych dni – są świeże, radosne i niezwykle uniwersalne. Idealnie sprawdzają się w biurze, gdzie nie przytłaczają, a jednocześnie dodają energii i lekkości. Pasują kobietom, które cenią naturalność i niewymuszoną elegancję – takim, które chcą pachnieć świeżo, ale z klasą.

W ten trend perfekcyjnie wpisuje się Aqua Allegoria Mandarine Basilic od Guerlain – zapach, który jest esencją wiosennej świeżości zamkniętej w eleganckim flakonie. Kolekcja Aqua Allegoria od lat celebruje piękno natury, a każda kompozycja jest hołdem dla wyjątkowych składników i kunsztu perfumiarzy, którzy nieustannie poszukują nowych inspiracji.

Mandarine Basilic zachwyca od pierwszych nut- soczysty, pełen życia miąższ mandarynki spotyka się tu z aromatyczną świeżością bazylii, tworząc nieoczywisty, musujący duet. Całość dopełnia subtelna nuta zielonej herbaty, osadzona na delikatnym, drzewnym tle. To zapach, który rozwija się na skórze lekko i naturalnie, pozostawiając za sobą świeży, promienny ślad.

Jak podkreśla Thierry Wasser, główny perfumiarz marki, to „radosna kreacja oparta na najbardziej owocowym z cytrusów: mandarynce”, która w połączeniu z bazylią tworzy zaskakująco energetyzującą kompozycję.