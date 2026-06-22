Jesienią na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” nie zabraknie mocnych nazwisk. Wśród uczestników nowej edycji znalazła się między innymi Mandaryna, której kariera po latach ciszy znów nabiera zawrotnego tempa. Jej udział w tanecznym show wywołał spore emocje nie tylko wśród fanów, ale także wśród najbliższych. Głos zabrał również Michał Wiśniewski, z którym artystkę od lat łączy wyjątkowa historia.

Mandaryna, a właściwie Marta Wiśniewska, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Urodziła się w Łodzi i przez lata budowała swoją pozycję jako tancerka, choreografka, a także wokalistka. Do świata mediów trafiła dzięki związkowi z liderem grupy Ich Troje, Michałem Wiśniewskim, z którym przez lata tworzyła jeden z najgłośniejszych duetów polskiego show-biznesu. Ich ślub, wspólne występy oraz życie rodzinne budziły ogromne zainteresowanie fanów i prasy. Choć małżeństwo ostatecznie nie przetrwało próby czasu i zakończyło się rozwodem, to para doczekała się dwójki dzieci – Xaviera i Fabienne. Po rozstaniu Mandaryna skupiła się na rozwijaniu własnej kariery muzycznej. Utwory takie jak „Ev’ry Night” czy „Here I Go Again” przyniosły jej ogromną sławę, a sama artystka na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki pop.

Przykry incydent w Sopocie spowodował jednak, że rozkwitająca kariera Mandaryny niespodziewanie wyhamowała. Występ podczas festiwalu w 2005 r. przez długi czas pozostawał jednym z najgłośniej komentowanych wydarzeń polskiego show-biznesu, a fala krytyki sprawiła, że artystka stopniowo zaczęła wycofywać się z show- biznesu.

Mandaryna wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”. Michał Wiśniewski już to skomentował

Nic nie trwa jednak wiecznie, nawet te złe momenty. Po wielu latach spokoju i wycofania Mandaryna znów ma szansę być jedną z topowych gwiazd, podobnie jak Michał Wiśniewski, który również cieszy się ostatnio dobrą zawodową passą. Co ciekawe niektórzy spekulują, że ich miłość może odrodzić się na nowo. Byli małżonkowie coraz częściej okazują sobie publicznie sympatię i wsparcie. Tak też było ostatnio, gdy światło dzienne ujrzała informacja o tym, że Mandaryna dołączyła do grona uczestników kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami.

Decyzję o przyjęciu zaproszenia konsultowała przede wszystkim z dziećmi, które od początku mocno kibicowały jej pomysłowi. Gdy informacja o jej udziale trafiła do sieci, wśród komentujących nie zabrakło także Michała Wiśniewskiego. Muzyk postanowił wesprzeć byłą żonę krótkim, ale wymownym komentarzem, życząc jej przede wszystkim dobrej zabawy i powodzenia w programie.

Baw się dobrze!

– napisał na Instagramie lider zespołu Ich Troje.

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