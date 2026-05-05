Malwina Wędzikowska po latach wraca do jednej z najważniejszych relacji w swoim życiu i bez filtrów mówi o trudnym, ale intensywnym uczuciu do Rinke Rooyensa. „To była pierwsza moja dojrzała relacja, kiedy on mi mówił, że będziemy razem po grób”. Wspomniała też o Joannie Przetakiewicz…

Malwina Wędzikowska polska stylistka, scenograf, kostiumograf, a także prezenterka telewizyjna. W 2005 r. ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Była scenografem etiud filmowych Michała Sobieraja: Śnieg i Koma, jako kostiumograf pracowała natomiast przy licznych produkcjach telewizyjnych. Mowa tu między innymi o: Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, The Voice of Poland, Top Model czy Kocham cię, Polsko! Na swoim koncie ma także udział w teledysku Andrzeja Piasecznego do piosenki Wszystko dobrze. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił jednak w 2023 r.- to właśnie wtedy Wędzikowska została prowadzącą The Traitors. Zdrajcy, czyli programu emitowanego przez stację TVN.

Malwina Wędzikowska szczerze o relacji Rinke. „Był moją życiową miłością”

Choć Malwina Wedzikowska ma na swoim koncie liczne sukcesy zawodowe to w show-biznesie przez wiele lat była znana głównie jako dziewczyna Rinke Rooyensa. Młoda stylistka i starszy o 11 lat producent telewizyjny przez długi czas uchodzili za zgraną parę. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu- Rooyens i Wędzikowska rozstali się w 2015 r. po pięciu latach związku. Teraz będąc gościem w programie Portret piękna stylistka postanowiła wrócić pamięcią do tego momentu. W rozmowie z prowadzącym Michałem Dziedzicem wyznała, że Rinke był jej wielką miłością:

Prawda jest taka, że po takim rozstaniu, bardzo intensywnym… Bezsprzecznie Rinke był moją życiową miłością. Moje serce pierwszy raz tak się oddało i zaangażowało. To była pierwsza moja dojrzała relacja, kiedy on mi mówił, że będziemy razem po grób. I ja mówiłam, że będziemy po grób. Jak widać, rzeczywistość zweryfikowała, że jednak można odstąpić od umów.

– podsumowała gorzko Wędzikowska.

Joanna Przetakiewicz poznała Rinke Rooyensa, gdy ten był z Wędzikowską?

Dziennikarz dopytywał także o nową miłość holenderskiego producenta- Joannę Przetakiewicz. Okazuje się, że ta prawdopodobnie pojawiła się w życiu mężczyzny jeszcze w momencie trwania jego związku z Wędzikowską.

Czy pani Joanna pojawiła się w życiu…

– zaczęła enigmatycznie Malwina Wędzikowska.

…Rinke, gdy był jeszcze z Tobą?

– dokończył pytanie prowadzący.

Mogło tak być…

– przyznała Wędzikowska.