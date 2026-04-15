Małgorzata Tomaszewska może poszczycić się znakomitą formą. W najnowszym wywiadzie zdradziła sekret swojej smukłej sylwetki. Wyjawiła też prosty trik na płaski brzuch. „Jedzenie nie sprawia mi dzikiej przyjemności” – wyznała dziennikarka.

Małgorzata Tomaszewska należy do grona tych gwiazd, które niezmiennie dbają o utrzymanie doskonałej formy. Prezenterka znana z takich programów, jak „Pytanie na śniadanie” czy „Dzień Dobry TVN” stale jest pytana o swoje sposoby na zachowanie szczupłej sylwetki. W ostatnim wywiadzie zaskoczyła wyznaniem na temat jedzenia.

Małgorzata Tomaszewska o sposobach na perfekcyjną sylwetkę

Dziennikarka w rozmowie dla serwisu Plejada została spytana o to, jak udaje jej się utrzymać nienaganną formę.

To teraz uważaj patent. W jednej z sieciówek są taśmy do ciała. Bierzemy taką taśmę, kleimy się i brzuch jest płaski.

Powiedziała. Po chwili wyjaśniła jednak, że jej smukła sylwetka to przede wszystkim zasługa racjonalnego żywienia. Prezenterka podkreśliła, że kluczem do sukcesu w jej przypadku jest jedzenie z umiarem.

Nie jestem smakoszem. Jedzenie nie sprawia mi dzikiej przyjemności. Jem, jak jestem głodna, ale nie mam takiej sytuacji, że muszę coś zjeść, muszę iść do jakiejś restauracji albo sobie ugotować coś, bo nie mogę wytrzymać bez jakichś rzeczy, absolutnie. Chyba to jest kluczem. Poza tym ten drugi kawałek czekolady smakuje tak samo, jak pierwszy.

Podsumowała.