Małgorzata Tomaszewska od kilku lat godzi macierzyństwo z karierą zawodową. Dziennikarka w najnowszym wywiadzie podzieliła się poruszającym wyznaniem na temat swoich doświadczeń. „Otarłam się o depresję poporodową.” – powiedziała w podcaście „Bliżej”.

Małgorzata Tomaszewska konsekwentnie buduje swoją karierę w mediach. Dziennikarka zaskarbiła sobie sympatię widzów w „Pytaniu na śniadanie”. Dziś widzimy ją w „Dzień Dobry TVN”. Do pracy przed kamerą wróciła niedawno po urlopie macierzyńskim. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci – syna Enzo i córki Laury. W ostatnim wywiadzie prezenterka opowiedziała o trudnych emocjach, które towarzyszyły jej na początku rodzicielstwa.

Małgorzata Tomaszewska o depresji poporodowej i trudach macierzyństwa

Małgorzata Tomaszewska gościła niedawno w podcaście „Bliżej”. W szczerej rozmowie z Natalią Hołownią i Martyną Wyrzykowską wróciła pamięcią do czasu, w którym stawiała swoje pierwsze kroki w roli mamy. Ten okres okazał się dla niej wyjątkowo trudny. Prezenterka wyznała, że odczuwała silną presję, by być z dzieckiem przez cały czas.

Przez 9 miesięcy nie zostawiłam swojego dziecka na minutę.

Wyjawiła dziennikarka. „On był ze mną nawet w toalecie, był wszędzie. Wydawało mi się, że nie mogę go nikomu powierzyć, bo nikt nie zrobi tego tak dobrze, jak ja. Miałam poczucie, że skoro jestem na urlopie i nie pracuję, to moją pracą jest wychowywanie dziecka, więc muszę być z nim 24 godziny na dobę. Inaczej czułam się bezużyteczna. To było złudne, to było złe.” – dodała. Przyznała też, że pojawiły się u niej objawy depresji poporodowej.

Otarłam się o depresję poporodową. Mówię „otarłam się”, bo nie została zdiagnozowana, ale myślę, że w niej byłam.

Podzieliła się poruszającym wyznaniem Małgorzata Tomaszewska. Jak wynika z jej opowieści, nie miała siły wstać, umyć się czy ubrać. Na szczęście trudne doświadczenia, z którymi zmierzyła się na początku macierzyńskiej drogi, minęły. Dziennikarka wyjaśniła, że po urodzeniu drugiego dziecka – córki Laury, miała zupełnie inne podejście do swojej roli. Pozwoliła sobie na więcej swobody i dała przestrzeń na niedoskonałości. Dużym wsparciem był i jest dla niej również jej partner Robert.