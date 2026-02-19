Małgorzata Socha będzie uczestniczką nowej edycji programu „Azja Express”. Jej udział w wyścigu ogłoszono oficjalnie na profilach stacji TVN w mediach społecznościowych. Aktorka wyznała, że od dawna z zainteresowaniem śledziła show w telewizji.

Małgorzata Socha to aktorka znana z wielu wcieleń w filmach i serialach. Na swoim koncie ma takie produkcje, jak „Och Karol 2”, „Śniadanie do łóżka” czy uwielbiane przez widzów „Przyjaciółki”. Okazuje się, że już niedługo zobaczymy ją w zupełnie nowej roli. Gwiazda weźmie udział w jednym z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych „Azja Express”.

Małgorzata Socha o „Azji Express”. „Przygoda życia”

Wiadomość przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Małgosia Socha, witamy na pokładzie

Czytamy na oficjalnym profilu programu. Pod wpisem natychmiast pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Informacja o udziale aktorki w wyścigu ucieszyła wielu widzów.

Oooo fantastycznie! Wow, już przebieram nóżkami do pierwszego odcinka

Piszą internauci. W rozmowie dla portalu Plejada Małgorzata Socha wyznała, że uczestnictwo w programie wiąże się dla niej z ekscytacją, ponieważ od dawna śledziła poprzednie edycje show przed ekranem.

Bardzo się cieszę. To program, który oglądam od lat, jeszcze zanim trafił do Polski. Zawsze fascynowało mnie, jak uczestnicy radzą sobie w takich ekstremalnych warunkach, rzuceni na głęboką wodę.

Wyjaśniła. Na emisję odcinków będziemy musieli jednak trochę poczekać. Nowy sezon „Azji Express” pojawi się na antenie dopiero jesienią 2026 roku.