Małgorzata Rozenek nie może narzekać na brak zawodowych obowiązków. W czwartek, 8 stycznia gwiazda opublikowała nowy filmik na Instagramie zdradzając tym samym, że szykuje się nowy projekt z jej udziałem. Fani podejrzewają, że może chodzić o „Taniec z Gwiazdami”.

Ma­ł­go­­rza­­ta Ro­­ze­­ne­­k-Ma­j­dan to pre­­ze­n­te­r­ka te­­le­­wi­­zy­j­na, pi­­sa­r­ka, in­­flu­­e­n­ce­r­ka, a z wy­­­kszta­ł­ce­­nia pra­w­ni­cz­ka. Ogromną popularność przyniósł jej program „Pe­r­fe­k­cy­j­na pa­­ni do­­mu”, którego była prowadzącą (2012). For­mat ten oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę, a dla sta­wia­ją­cej pierw­sze kro­ki w sho­w-bi­zne­sie Mał­go­rza­ty był on tra­m­po­­li­­ną do ogro­m­nej ka­­rie­­ry. Od te­­j chwili wszystko potoczyło się lawinowo- z dnia na dzień zdo­­by­­wa­­ła co­­raz wię­­cej fa­­nów, a jej po­­zy­­cja w świe­­cie sho­­w-bi­­zne­­su sy­s­te­­ma­­ty­cz­nie się uma­c­nia­­ła. W ko­­le­j­nych la­­tach wi­­dzo­­wie mo­­gli oglą­­dać ją w ta­­kich pro­­gra­­mach, jak „Bi­­twa o do­­m”, „Azja Expre­s­s”, „Pro­­jekt La­­dy” czy „Iron Ma­j­da­­n”. W 2022 r. spe­ł­ni­­ło się je­d­no z ma­­rzeń Ma­ł­go­­rza­­ty- zo­­sta­­ła pro­­wa­­dzą­­cą pro­­gra­­mu „Dzień do­­bry TVN”. Nie­­ste­­ty po ki­l­ku mie­­sią­­cach Ro­­ze­­ne­­k-Ma­j­dan mu­­sia­­ła po­­że­­gnać się z po­­ra­n­nym show. Na otarcie łez prezenterka otrzymała nowy projekt- „Po­­ko­­naj mnie, je­­śli po­­tra­­fi­­sz”. Obe­c­nie gwia­z­da skupia się na kolejnych projektach, takich jak: „Kró­­lo­­wa Prze­­tr­wa­­nia”, czy „Bez ko­m­ple­k­sów ”.

Małgorzata Rozenek uczestniczką nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”?

Małgorzata Rozenek nie zwalnia tempa nawet na moment. W czwartek, 8 stycznia gwiazda opublikowała nowy filmik na Instagramie. Wideo na którym ubrana w połyskującą mini z frędzelkami gwiazda wyłania się z windy wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Wielu podejrzewa, że jest to zapowiedź udziału w „Tańcu z Gwiazdami”.

Zrobiliśmy to. Efekty wkrótce #dreamteam

– podpisała nowe wideo Małgorzata.

Myślicie, że fani gwiazdy mają dobre przeczucia?