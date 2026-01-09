Małgorzata Rozenek zatańczy w „Tańcu z Gwiazdami”? Gwiazda opublikowała tajemnicze nagranie
Małgorzata Rozenek nie może narzekać na brak zawodowych obowiązków. W czwartek, 8 stycznia gwiazda opublikowała nowy filmik na Instagramie zdradzając tym samym, że szykuje się nowy projekt z jej udziałem. Fani podejrzewają, że może chodzić o „Taniec z Gwiazdami”.
Małgorzata Rozenek-Majdan to prezenterka telewizyjna, pisarka, influencerka, a z wykształcenia prawniczka. Ogromną popularność przyniósł jej program „Perfekcyjna pani domu”, którego była prowadzącą (2012). Format ten okazał się strzałem w dziesiątkę, a dla stawiającej pierwsze kroki w show-biznesie Małgorzaty był on trampoliną do ogromnej kariery. Od tej chwili wszystko potoczyło się lawinowo- z dnia na dzień zdobywała coraz więcej fanów, a jej pozycja w świecie show-biznesu systematycznie się umacniała. W kolejnych latach widzowie mogli oglądać ją w takich programach, jak „Bitwa o dom”, „Azja Express”, „Projekt Lady” czy „Iron Majdan”. W 2022 r. spełniło się jedno z marzeń Małgorzaty- została prowadzącą programu „Dzień dobry TVN”. Niestety po kilku miesiącach Rozenek-Majdan musiała pożegnać się z porannym show. Na otarcie łez prezenterka otrzymała nowy projekt- „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”. Obecnie gwiazda skupia się na kolejnych projektach, takich jak: „Królowa Przetrwania”, czy „Bez kompleksów ”.
Małgorzata Rozenek uczestniczką nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”?
Małgorzata Rozenek nie zwalnia tempa nawet na moment. W czwartek, 8 stycznia gwiazda opublikowała nowy filmik na Instagramie. Wideo na którym ubrana w połyskującą mini z frędzelkami gwiazda wyłania się z windy wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Wielu podejrzewa, że jest to zapowiedź udziału w „Tańcu z Gwiazdami”.
Zrobiliśmy to. Efekty wkrótce #dreamteam
– podpisała nowe wideo Małgorzata.
Myślicie, że fani gwiazdy mają dobre przeczucia?