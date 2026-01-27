Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych gwiazd, które nie boją się poruszać trudnych tematów. W najnowszym wywiadzie prezenterka podzieliła się swoją refleksją na temat wątpliwości związanych z macierzyństwem, z którymi mierzy się dziś wiele kobiet.

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat działa na rzecz kobiet i angażuje się w debaty publiczne dotyczące szeroko rozumianej polityki rodzinnej. Prezenterka otwarcie opowiada o swoich doświadczeniach związanych z in-vitro. Jest ambasadorką inicjatywy obywatelskiej, która promuje refundację procedur leczenia niepłodności ze środków publicznych. Choć sama jest mamą trójki dzieci, okazuje się, że doskonale rozumie kobiety, które odkładają decyzję o macierzyństwie lub świadomie z niego rezygnują. „To jest bardzo trudny czas na zostanie rodzicem” – powiedziała w ostatnim wywiadzie.

Małgorzata Rozenek-Majdan otwarcie o obawach przed macierzyństwem

Na temat obaw związanych z rodzicielstwem Małgorzata Rozenek-Majdan opowiedziała podczas wywiadu dla serwisu Jastrząb Post. Gwiazda przyznała, że obecnie podjęcie decyzji o zostaniu rodzicem jest trudniejsze niż kiedykolwiek.

Nie dziwię się kobietom. Rozumiem, dlaczego podejmują taką decyzję i skąd biorą się ich argumenty

Podkreśliła prezenterka. Wspomniała między innymi o budzących niepokój, niejasnych przepisach aborcyjnych, likwidacji oddziałów położniczych, bardzo wysokich kosztach mieszkań i kredytów i trudnej sytuacji geopolitycznej. Jej zdaniem decyzję o rezygnacji z macierzyństwa rzadko determinuje sam lęk przed fizycznym bólem podczas porodu. Znacznie większe obawy budzi brak wsparcia ze strony państwa.

To jest bardzo trudny czas na zostanie rodzicem, więc tym bardziej powinno się wspierać te osoby, które jednak zdecydowały się na urodzenie dziecka.

Zaapelowała Małgorzata Rozenek-Majdan. Prezenterka sama ma trzech synów. Nie ukrywa, że o najmłodszą z pociech starali się z mężem aż 3 lata i był to dla nich niełatwy czas, dlatego sama dobrze rozumie wątpliwości innych kobiet.