Małgorzata Rozenek-Majdan dołączyła do grona gwiazd, które w związku z królującym na Instagramie trendem, dzielą się swoimi wspomnieniami z 2016 roku. Gwiazda pokazała nagrania i zdjęcia sprzed dekady. To był dla niej wyjątkowy czas.

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat jest jedną z najpopularniejszych osobowości telewizyjnych w Polsce. Rozpoznawalność przyniósł jej program „Perfekcyjna pani domu”. Później prowadziła takie formaty, jak „Projekt Lady” czy „Dzień Dobry TVN”. Niedługo zobaczymy ją też w trzecim sezonie „Królowej przetrwania”. Prezenterka, podobnie jak wiele innych gwiazd, wróciła ostatnio pamięcią do 2016 roku. Na Instagramie opublikowała wspomnienia z tego czasu.

źródło: www.instagram.com/m_rozenek

Tak wyglądała Małgorzata Rozenek-Majdan w 2016 roku

Na Instagramie popularność zyskuje obecnie trend 2016 challenge, który polega na publikowaniu zdjęć sprzed dekady. Do grona osób, które wróciły wspomnieniami do tego okresu, dołączyła ostatnio Małgorzata Rozenek-Majdan. Ten rok był dla niej ważny z wielu powodów. To wtedy wzięła ślub z Radosławem Majdanem, prowadziła „Projekt Lady” i pojawiła się w programie „Azja Express”. W mediach społecznościowych pokazała między innymi kultowe nagranie, na którym wypowiada słynne słowa: „Nie mów do mnie teraz”. Na tym nie koniec. Gwiazda ujawniła też pierwszy i jedyny tatuaż, który zrobiła sobie właśnie dziesięć lat temu.

2016 challenge. „Azja Express”. Nasz ślub. Mój pierwszy i jedyny tatuaż: wiersz „Jeżeli” Kiplinga, polecam. Tadek stracił zęba, Staś zobaczył dom Marco Polo. Nauczyłam się nagrywać przednią kamerką, zrobiłam parę programów, sesji, wydałam książki, ćwiczyłam. Podróżowaliśmy. Żyliśmy intensywnie. Tak, jak tylko w 2016 r. się żyło. 2026 — nie mów, że Cię nie ostrzegałam. Nie zamierzamy zwolnić.

Napisała Małgorzata Rozenek-Majdan.

źródło: www.instagram.com/m_rozenek

źródło: www.instagram.com/m_rozenek