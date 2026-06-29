Małgorzata Rozenek- Majdan spakowała swoje walizki i udała się do ciepłych krajów. Gwiazda nie zapomniała przy tym o swoich fanach i opublikowała na Instagramie kilka wakacyjnych kadrów eksponujących między innymi jej nienaganną figurę. Co ciekawe prezenterka nie była tam sama. Wiemy kto jej towarzyszył!

Małgorzata Rozenek-Majdan to obecnie jedna z najpopularniejszych osób w Polsce. Prezenterka, a teraz także influencerka ogromną sławę zdobyła dzięki udziałowi w programie „Perfekcyjna Pani Domu”. Fo­r­mat ten oka­­zał się strza­­łem w dzie­­sią­t­kę, a dla sta­­wia­­ją­­cej pier­w­sze kro­­ki w sho­­w-bi­­zne­­sie Ma­ł­go­­rza­­ty był on tra­­m­po­­­li­­­ną do ogro­­m­nej ka­­­rie­­­ry. Od te­­­j chwi­li wszyst­ko po­to­czy­ło się la­wi­no­wo- z dnia na dzień zdo­­­by­­­wa­­­ła co­­­raz wię­­­cej fa­­­nów, a jej po­­­zy­­­cja w świe­­­cie sho­­­w-bi­­­zne­­­su sy­­s­te­­­ma­­­ty­­cz­nie się uma­­c­nia­­­ła. W ko­­­le­­j­nych la­­­tach wi­­­dzo­­­wie mo­­­gli oglą­­­dać ją w ta­­­kich pro­­­gra­­­mach, jak „Bi­­­twa o do­­­m”, „Azja Expre­­s­s”, „Pro­­­jekt La­­­dy” czy „Iron Ma­­j­da­­­n”.

Jeśli chodzi o życie prywatne to Małgorzata jest żoną byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej Radosława Majdana. Od wielu lat spełnia się także w roli mamy- ma trzech synów: Stanisława, Tadeusza oraz Henryka.

Małgorzata- Rozenek Majdan chwali się zdjęciami z wakacji. Uwagę przykuwa jej nienaganna sylwetka

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych gwiazd, które uwielbiają wypoczynek w ciepłych zakątkach świata. Wystarczy zajrzeć na jej Instagram, by przekonać się, że regularnie wybiera się na zagraniczne wyjazdy – zarówno z rodziną, jak i w gronie przyjaciół. Nie inaczej było tym razem.

Obecnie celebrytka ponownie korzysta z uroków egzotycznego wyjazdu, a jej profil w mediach społecznościowych na bieżąco zapełnia się nowymi materiałami. Ostatnio mieliśmy okazję podejrzeć kulisy przygotowań do wieczornego wyjścia. O efektowny makijaż Małgorzaty zadbała znana makijażystka Magdalena Pieczonka, która pokazała, jak gwiazda szykowała się do wspólnej kolacji. Na tę okazję Rozenek-Majdan postawiła na modny zestaw składający się z krótkiego topu i dopasowanej spódnicy, podkreślających jej sylwetkę.

Z relacji zamieszczonej na Instagramie wynika, że wieczór upłynął w doskonałej atmosferze. Po wspólnym posiłku całe towarzystwo ruszyło na miasto, a pamiątkowe zdjęcia szybko pojawiły się na Instagramie. Wśród uczestników wyjazdu znaleźli się między innymi Magdalena Pieczonka z partnerem oraz przedsiębiorca Paweł Marchewka z żoną Aleksandrą. Choć wielu fanów spodziewało się obecności Radosława Majdana, tym razem były bramkarz nie dołączył do żony.

Na instagramowym profilu gwiazdy nie zabrakło również typowo wakacyjnych ujęć znad basenu. Szczególną uwagę internautów zwróciły fotografie, na których Małgorzata pozuje tyłem w dopasowanym komplecie z efektownym marszczeniem. Stylizacja doskonale podkreśliła wysportowaną sylwetkę gwiazdy i przykuła uwagę jej fanów.

Figura godna pozazdroszczenia?

źródło: Instagram.com/m_rozenek

źródło: Instagram.com/m_rozenek