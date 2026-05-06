Małgorzata Rozenek-Majdan wróciła pamięcią do czasów swojego pierwszego małżeństwa. W podcaście „Bratnie dusze” wyjawiła, co skłoniło ją do podjęcia decyzji o ślubie i jakie relacje ma dziś ze swoim byłym mężem.

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najpopularniejszych postaci w polskim show-biznesie. Jej medialna kariera zaczęła się od roli Perfekcyjnej Pani Domu. Z czasem stała się twarzą stacji TVN. Na swoim koncie ma między innymi prowadzenie „Dzień Dobry TVN” czy „Królowej przetrwania”. Prywatnie jest żoną Radosława Majdana i mamą trzech synów. Nie jest tajemnicą, że wcześniej dwukrotnie brała ślub. Z pierwszym mężem Łukaszem Bukaczewskim poznała się na studiach. Ostatnio opowiedziała o małżeństwie, które nie przetrwało próby czasu.

Małgorzata Rozenek-Majdan o pierwszym mężu: „Mam świetne relacje”

Małgorzata Rozenek-Majdan rzadko wypowiada się na temat swojego pierwszego małżeństwa. Wyjątek zrobiła w podcaście „Bratnie dusze”. W rozmowie z Agatą Świderską i Adą Krysian wyjawiła, że pierwszy ślub wzięła, gdy była jeszcze studentką. Małżeństwo trwało jednak bardzo krótko..

Ja pierwszy ślub wzięłam na studiach z moim takim przyjacielem studenckim. To małżeństwo trwało kilka miesięcy.

Wyznała. Jak wynika z jej opowieści, duży wpływ na jej decyzję miało otoczenie.

Trochę to było tak, że wszyscy wokół mówili kiedy ślub, kiedy ślub, bo my byliśmy taką parą, która razem chodziła. No, ja sobie pomyślałam, że fajnie by było przeżyć ślub.

Powiedziała. Pierwsze małżeństwo porównała do symbolicznego pierwszego naleśnika, który z reguły nie jest udany.

Wiesz, to było po prostu tak jak pierwszy naleśnik, no trochę go robisz i on nie wychodzi.

Wyjaśniła. Dodała jednak, że ze swoim byłym mężem nadal ma dobry kontakt.