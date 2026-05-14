Trzeci sezon „Królowej przetrwania” od początku budzi ogromne emocje. W programie nie brakuje konfliktów pomiędzy uczestniczkami, które nie szczędzą sobie przykrych słów. Po emisji jednego z ostatnich odcinków fala krytyki spłynęła na prowadzącą Małgorzatę Rozenek-Majdan. W najnowszym wywiadzie prezenterka wytłumaczyła, dlaczego nie reagowała, kiedy między celebrytkami doszło do ostrej wymiany zdań.

„Królowa przetrwania” to program, który wywołuje wiele kontrowersji. Wśród kobiet, które rywalizują o zwycięstwo w dżungli, niejednokrotnie dochodziło do konfrontacji, a na ekranie padało wiele gorzkich słów. Szczególne emocje wzbudził odcinek, w którym uczestniczki przeczytały opinie na swój temat wypowiedziane wcześniej przez inne osoby biorące udział w show. Widzowie po raz kolejny zarzucili produkcji, że fundamentem programu jest hejt, na który nie reaguje prowadząca Małgorzata Rozenek-Majdan. Prezenterka odniosła się do zarzutów.

Małgorzata Rozenek-Majdan tłumaczy, dlaczego nie reagowała na hejterskie komentarze uczestniczek „Królowej przetrwania”

Prowadząca zero reakcji. Tyle się mówi o hejcie… Czy to dobrze, że prowadząca nie zareagowała ani razu? Czy zareagowałaby na uwagę ma swój temat? Odcinek promujący hejt, zero reakcji ze strony prowadzącej…

To tylko niektóre z wielu komentarzy, które pojawiły się w sieci. Małgorzata Rozenek-Majdan odpowiedziała na nie podczas wywiadu dla serwisu Jastrząb Post. Zapytana o brak reakcji na słowny lincz w programie wyjaśniła:

My nikomu nie sznurujemy ust. Ja naprawdę głęboko wierzę w taką potrzebę rozmowy. I mam wrażenie, że ta historia dopiero się toczy. To, co się działo w 10. odcinku, to nie koniec naszej historii. Koniec tej historii pisze się tutaj, warto go oglądać.

Reporterka spytała też o to, która z uczestniczek trzeciego sezonu okazała się najbardziej skłonna do konfliktów. Małgorzata Rozenek-Majdan odpowiedziała dyplomatycznie:

Ja się w ogóle na tym nie skupiam. Ja bardziej patrzę, która z dziewczyn wykorzystuje ten czas, który teraz dostała, która buduje i w którym kierunku dziewczyny idą. Cieszę się, że niektóre realizują swoje cele. Inne przepracowały naprawdę bardzo wiele w sobie. To jest tak naprawdę chyba najprzyjemniejsza część tego programu.