Małgorzata Ohme jest dobrze znana widzom porannych programów telewizyjnych. W „Halo tu Polsat” będzie obecna częściej. Psycholożka i podcasterka poprowadzi własny cykl poświęcony budowaniu samooceny i wewnętrznej siły.

Małgorzata Ohme to jedna z najpopularniejszych psycholożek w Polsce, która od lat pojawia się w różnych programach telewizyjnych w roli ekspertki. Przez pewien czas prowadziła „Dzień Dobry TVN”, a po rozstaniu ze stacją stworzyła własny podcast, w którym porusza tematy związane ze zdrowiem. Wiadomo już, że wiosną częściej będzie pojawiać się w telewizji. Małgorzata Ohme dołączyła do ekipy „Halo tu Polsat”.

Widzowie Polsatu mieli szansę poznać Małgorzatę Ohme podczas jej wcześniejszych wizyt w programie w roli ekspertki. Tym razem poprowadzi własny cykl “Zakochaj się w sobie”. Jak wynika z oficjalnej informacji stacji, psycholożka będzie odpowiadać na pytania w trakcie emisji odcinka.

W nowym cyklu psycholożka i podcasterka będzie regularnie spotykać się z widzami, by wspólnie pracować nad budowaniem lepszej samooceny oraz wewnętrznej siły. W programie poruszy m.in.: tematy uniezależniania się, relacji między pokoleniami czy powrotu do równowagi po trudnych doświadczeniach. Z uważnością i empatią będzie próbować znaleźć źródła problemów, ale również możliwe sposoby na dobre życie.

Brzmi komunikat na Instagramie formatu. Premierowa odsłona serii pojawi się na ekranie już 20. marca.