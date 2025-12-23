Maja Bohosiewicz wspomina początek relacji z mężem: „Więcej u mnie szczęścia niż rozumu”
Maja Bohosiewicz od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Tomaszem Kwaśniewskim. Aktorka i biznesmen poznali się około 10 lat temu i od tamtej pory są nierozłączni. Jak Bohosiewicz wspomina początek ich relacji i kolejne lata? Jej słowa mogą zaskoczyć!
Maja Bohosiewicz to polska aktorka, prezenterka telewizyjna, jak również influencerka. Jej przygoda z graniem rozpoczęła się w gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Co więcej ma na swoim koncie ma też wiele ról w filmach i serialach telewizyjnych. Szerszej publiczności znana jest z takich produkcji jak: „Londyńczycy”, „M jak miłość”, „Wojna żeńsko-męska”, „Spadkobiercy”, czy „Pokaż, kotku, co masz w środku”. W 2013 r. pojawiła się na okładce polskiej edycji magazynu „Playboy”, a zaledwie rok wzięła udział „Twoja twarz brzmi znajomo”. Ostatnio mogliśmy podziwiać ją również na parkiecie jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”.
Maja Bohosiewicz wraca do początku relacji z mężem: „Więcej u mnie szczęścia niż rozumu”
Maja Bohosiewicz od ponad 7 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Tomaszem Kwaśniewskim. Mężczyzna w przeciwieństwie do aktorki nie jest związany z aktorstwem- to przedsiębiorca i współzałożyciel popularnej marki suplementów diety Health Labs Care. Para poznała się w 2015 r., i jak zdradzała Bohosiewicz rozwijała się niewykle szybko- zaledwie rok później na świecie pojawiło się pierwsze dziecko pary- syn Zachariusz, a z kolei w 2018 r. para powitała na świecie córkę Leonię. Niedługo później Maja i Tomasz podjęli decyzję o ślubie i pod koniec tego samego roku byli już małżeństwem.
Z uwagi na zbliżający się sylwester aktorka postanowiła wrócić pamięcią do początku jej relacji z mężem. Bohosiewicz wykorzystała przy okazji internetowy trend, gdzie twórcy oceniają swoje decyzje z przeszłości.
Kiedy w wieku 24 lat zaproponujesz chłopakowi, którego znasz dwa miesiące, posiadanie wspólnie dziecka, to bardzo ważne, żebyś przemyślała to dwa razy, bo najprawdopodobniej nie będziesz mieć tyle szczęścia co ja
– brzmiał napis na nagraniu Bohosiewicz.
Co więcej aktorka zdecydowała się dodać jeszcze krótki opis obok filmiku:
Czasami mam poczucie że więcej u mnie szczęścia niż rozumu. ✨ pinky and the brain
– dodała na koniec.
Doceniacie ją za szczerość i poczucie humoru?