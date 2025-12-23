Maja Bohosiewicz od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Tomaszem Kwaśniewskim. Aktorka i biznesmen poznali się około 10 lat temu i od tamtej pory są nierozłączni. Jak Bohosiewicz wspomina początek ich relacji i kolejne lata? Jej słowa mogą zaskoczyć!

Ma­­­­ja Bo­­­­ho­­­­sie­­­­wicz to pol­ska ak­to­­­r­ka, pre­­­­ze­­­n­te­­­r­ka te­­­­le­­­­wi­­­­zy­­­j­na, jak również in­­­­flu­­­­e­­­n­ce­­­r­ka. Jej przy­go­da z gra­niem roz­po­czę­ła się w gma­chu Te­­­­a­­­tru im. Ju­­­­liu­­­­sza Sło­­­­wa­­­c­kie­­­­go w Kra­­­­ko­­­­wie. Co więcej ma na swo­­­­im ko­­­n­cie ma też wiele ról w fi­­­l­mach i se­­­­ria­­­­lach te­­­­le­­­­wi­­­­zy­­­j­nych. Szerszej publiczności znana jest z ta­­­­kich pro­­­­du­­­k­cji jak: „Lo­­­n­dy­­­ń­czy­­­­cy”, „M jak mi­­­­ło­­­­ść”, „Wo­­­j­na że­­­ń­sko­­­­-mę­­­­ska”, „Spa­­­d­ko­­­­bie­­­r­cy”, czy „Po­­­­każ, ko­­­t­ku, co masz w śro­­­d­ku”. W 2013 r. po­­­­ja­­­­wi­­­­ła się na okła­­­d­ce po­­­l­skiej edy­­­­cji ma­­­­ga­­­­zy­­­­nu „Play­­­­boy”, a za­­­­le­­­­d­wie rok wzię­ła udział „Two­­­­ja twarz brzmi zna­­­­jo­­­­mo”. Ostatnio mogliśmy podziwiać ją również na parkiecie jubileuszowej edycji „Ta­­­ń­ca z Gwia­­­z­da­­­­mi”.

Maja Bohosiewicz wraca do początku relacji z mężem: „Więcej u mnie szczęścia niż rozumu”

Maja Bohosiewicz od ponad 7 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Tomaszem Kwaśniewskim. Mężczyzna w przeciwieństwie do aktorki nie jest związany z aktorstwem- to przedsiębiorca i współzałożyciel popularnej marki suplementów diety Health Labs Care. Para poznała się w 2015 r., i jak zdradzała Bohosiewicz rozwijała się niewykle szybko- zaledwie rok później na świecie pojawiło się pierwsze dziecko pary- syn Zachariusz, a z kolei w 2018 r. para powitała na świecie córkę Leonię. Niedługo później Maja i Tomasz podjęli decyzję o ślubie i pod koniec tego samego roku byli już małżeństwem.

Z uwagi na zbliżający się sylwester aktorka postanowiła wrócić pamięcią do początku jej relacji z mężem. Bohosiewicz wykorzystała przy okazji internetowy trend, gdzie twórcy oceniają swoje decyzje z przeszłości.

Kiedy w wieku 24 lat zaproponujesz chłopakowi, którego znasz dwa miesiące, posiadanie wspólnie dziecka, to bardzo ważne, żebyś przemyślała to dwa razy, bo najprawdopodobniej nie będziesz mieć tyle szczęścia co ja

– brzmiał napis na nagraniu Bohosiewicz.

Co więcej aktorka zdecydowała się dodać jeszcze krótki opis obok filmiku:

Czasami mam poczucie że więcej u mnie szczęścia niż rozumu. ✨ pinky and the brain

– dodała na koniec.

Doceniacie ją za szczerość i poczucie humoru?