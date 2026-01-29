Maja Bohosiewicz przechodzi kryzys wieku średniego? „Kupiłam sportowe auto, zaczęłam googlować wycinanie powiek”
Maja Bohosiewicz podzieliła się swoją refleksją na temat kryzysu wieku średniego. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych wspomina o cennych, życiowych lekcjach i zabiegach medycyny estetycznej.
Rozpoznawalność przyniosły jej role w popularnych filmach i serialach. Dziś Maja Bohosiewicz zajmuje się przede wszystkim twórczością internetową i rozwojem swojej marki modowej Le Collet. Choć niedawno skończyła 35 lat, ostatnio wyznała, że zauważyła u siebie objawy kryzysu wieku średniego. W najnowszym wpisie na Instagramie wypunktowała: „Kupiłam sportowe auto, zrobiłam laser…”. Nie zabrakło też refleksji o życiu.
Na Instagramie Maję Bohosiewicz obserwuje blisko 700 tysięcy osób. Gwiazda dzieli się tam nie tylko urywkami codzienności i inspiracjami, ale też przemyśleniami na różne tematy. Ostatnio opublikowała wymowny wpis, w którym pisze o kryzysie wieku średniego.
Podobno w middle life crisis ludzie kupują sportowe auta. Natomiast ja… Kupiłam sportowe auto. Zaczęłam się zastanawiać, czy moja praca naprawdę daje mi satysfakcję. Uznałam rozejm z moimi siwymi włosami i przestałam je wyrywać.
Wylicza influencerka. W jej poście pojawiły się też refleksje na temat relacji z ludźmi i sztuce odpuszczania.
Czasami (!) nie wykłócam się o rację, tylko upajam błogim spokojem po magicznych słowach: no tak, o tym nie pomyślałam. Nie biorę do siebie ciszy – rozumiem, że niektóre relacje będą on and off. Uczę się spowolniać ruchy i wchodzić w spokojną energię, bo mam poczucie, że zaczyna mi nie wypadać zachowywać się jak dzierlatka. Zaczynam czuć, że uroda szybko przemija i warto inwestować w inne assety, żeby tworzyć dobry związek na lata
Przyznała Maja Bohosiewicz. Wyjawiła też, że poddała się różnym zabiegom medycyny estetycznej i rozważała kolejne: „Zrobiłam laser tulowy i BBL. Zaczęłam googlować wycinanie powiek.”. Wpis gwiazdy rozpoczął dyskusję. W komentarzach pojawiło się wiele głosów od osób, które utożsamiają się z jej przemyśleniami.
Nie farbuje już włosów. Przestałam liczyć kalorie, zaczęłam jeść zdrowo, odżywczo.
O Matko nie jestem jedyna „w kryzysie”.
A ja po wszystkim się podpisuję.
Piszą internautki.