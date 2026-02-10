Magdalena Lamparska na początku roku odbyła samotną podróż zagranicę. Aktorka zdecydowała się na chwilowe rozstanie z dziećmi. Teraz w obszernym wpisie w mediach społecznościowych podkreśliła, jak czas poświęcony sobie samej wpływa na zdrowie psychiczne kobiet.

Magdalena Lamparska od kilku lat godzi macierzyństwo z karierą zawodową. Aktorka, której popularność przyniosły role w takich produkcjach, jak „39 i pół”, „Porady na zdrady” czy „Poskromienie złośnicy”, prywatnie jest mamą dwójki dzieci – 8-letniego Tymoteusza i 3-letniej Mili Magdaleny.

Magdalena Lamparska o macierzyństwie i zdrowiu psychicznym

Magdalena Lamparska od początku stycznia relacjonowała samotną podróż do Tajwanu. Mimo że wyjechała do pracy na plan zdjęciowy, jej decyzja wywołała niemałe poruszenie. Aktorka nie pozostawiła tego bez komentarza. W najnowszym wpisie na Instagramie poruszyła temat stawiania granic i dbania o swój dobrostan.

Coraz częściej mówimy o zdrowiu psychicznym kobiet. A jednak matki wciąż uczą się, że o czas dla siebie trzeba prosić – albo się z niego tłumaczyć.

Czytamy w poruszającym poście.

źródło: www.instagram.com/magdalamparska

„Macierzyństwo jest bliskością. Jest dawaniem. Jest byciem potrzebną. Ale jest też zmęczeniem. Przeciążeniem. I potrzebą chwili ciszy. Czas dla matki to nie brak miłości. To troska. To sposób, by złapać oddech i wrócić spokojniej.” – pisze dalej Magdalena Lamparska. Aktorka podkreśliła wpływ czasu poświęconego samej sobie na zdrowie psychiczne kobiet i ich spełnienie nie tylko w macierzyństwie, ale też w byciu sobą. Gwiazda zaapelowała też do kobiet w podobnej sytuacji:

Jeśli czujesz się źle, proś o pomoc, idź do lekarza, nie odkładaj siebie na półkę. Jesteś ważna.

Brzmią jej słowa, z którymi utożsamia się wiele mam. Widać to wyraźnie w komentarzach pod postem.

Brawo Magda ! Nigdy wcześniej nie czułam takiej potrzeby czasu dla siebie, jak od momentu gdy zostałam mamą. Jak mama jest szczęśliwa i spełniona, to korzystają na tym wszyscy. Dziękuję, że podnosisz ten temat.

Piszą internautki.