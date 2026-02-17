Magdalena Cielecka w podcaście WojewódzkiKędzierski podjęła temat macierzyństwa. W szczerej rozmowie spytano ją między innymi o to, czy bezdzietność była jej świadomym wyborem. „U mężczyzn to jest trochę inaczej i wam się wybacza więcej niż nam kobietom, które nie mają dzieci.” – przyznała.

Magdalena Cielecka to jedna z najbardziej utytułowanych polskich aktorek znana widzom z wielu wcieleń w filmach i serialach. Na swoim koncie ma role w takich produkcjach, jak „Chyłka”, „Belfer” czy „Córki dancingu”. Gwiazda konsekwentnie strzeże swojej prywatności i rzadko dzieli się nią publicznie. Ostatnio otworzyła się jednak na temat macierzyństwa.

Magdalena Cielecka o bezdzietności

Aktorka była gościnią pierwszego odcinka nowego sezonu podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. W szczerej rozmowie poruszony został temat rodzicielstwa. W pewnym momencie dziennikarz postawił tezę: „Macierzyństwo to sens kobiety”. Na pytanie o to, czy zdanie to jest herezją, brutalną prawdą czy patriarchalnym bełkotem, Magdalena Cielecka odpowiedziała wprost:

Fałsz. Z mojego punktu widzenia fałsz, ale dla wielu osób na pewno prawda, którą absolutnie szanuję.

Dodała też, że kobiety częściej niż mężczyźni, są krytykowane za decyzję o świadomej rezygnacji z posiadania dzieci. Aktorka przyznała, że dla niej macierzyństwo jest jednym z wielu wymiarów kobiecości.

źródło: www.youtube.com/WojewódzkiKędzierski

Dla mnie to jedna z odsłon kobiecości. Bardzo naturalna i biologiczna. Tego, że kobieta została do tego powołana, nie powiem, ale biologicznie owszem. Natomiast jest to jedna z możliwości i jest to jedna z postaci kobiecości, natomiast jest też ich wiele, wiele innych.

Powiedziała. Odniosła się też do twierdzenia, że współcześnie brak dzieci uznawany jest za porażkę, a nie dobrowolny wybór. „Tak jest u nas. Na szczęście w wielu miejscach świata tak nie jest i nikt nie ocenia w ten sposób, nie przez ten pryzmat, to nie jest żadne kryterium i żadna kategoria. To jest łatwe. Przypięcie łatki albo dopisanie sobie wytłumaczenia, dlaczego ktoś jest taki, a nie inny, na przykład za pomocą dzietności czy bezdzietności, jest czymś łatwym i uwielbiamy, uogólniając, zamknąć sprawę w dwóch zdaniach. Dziś w ogóle nie niuansujemy w żaden sposób i nie patrzymy na świat w szerszym spektrum kolorów, tylko chcemy bardzo szybko załatwić sprawę każdą. Albo widzimy czarne, albo białe” – wyjaśniła swój punkt widzenia.

Aktorka nie uniknęła też odpowiedzi na pytanie o to, czy rezygnacja z tej życiowej roli była jej świadomą decyzją.

To bywało różnie na różnych etapach życia. U mnie już jest za późno, nie ma co się czarować.

Wyjawiła.