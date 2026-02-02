Julia Kuczyńska, czyli Maffashion, od kilku lat konsekwentnie strzeże swojej prywatności. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek. W odpowiedzi na pytanie internauty wyjawiła, dlaczego nie chce mieć więcej dzieci.

Julia Kuczyńska to jedna z najpopularniejszych twórczyń internetowych w Polsce. Zaczynała jako blogerka modowa. Dziś współpracuje z największymi markami na świecie – od adidasa po Triumph. Na swoim koncie ma też udział w „Tańcu z gwiazdami”. W programie w duecie z Michałem Danilczukiem dotarła aż do finału i zajęła trzecie miejsce. Na Instagramie obserwuje ją blisko półtora miliona osób. To z nimi podzieliła się ostatnio swoimi przemyśleniami na temat macierzyństwa. Kiedyś marzyła o dużej rodzinie.

Maffashion nie chce mieć więcej dzieci. Wyjawiła, dlaczego

Julia Kuczyńska od pięciu lat spełnia się w roli mamy. Influencerka ma synka Bastiana, którego tatą jest aktor Sebastian Fabijański. Choć jakiś czas temu mówiła, że jej marzeniem jest duża rodzina, teraz wyjawiła, że jej podejście na przestrzeni lat bardzo się zmieniło. Obecnie nie planuje mieć więcej dzieci.

Kiedy parę lat temu decydowałam się na założenie rodziny, pragnęłam mieć więcej dzieci. Byłam na to 100 proc. gotowa emocjonalnie, finansowo, psychicznie i fizycznie. Nie miałam tylu obaw, trudnych przeżyć, traum etc. Teraz jest inaczej. I to nie pierwszy raz, gdzie publicznie mówię o tym, że nie planuję więcej dzieci.

Napisała na Instagramie Maffashion w odpowiedzi na pytanie jednego z obserwatorów. W szczerym wyznaniu wspomniała też o przyczynach swojej decyzji, m. in. trudnych relacjach z mężczyznami.

Od paru lat wiem i czuję całą sobą, że już nigdy nie chciałabym być połączona dzieckiem z żadnym mężczyzną. I mam świadomość, że brzmi to turbo smutno. Ale pamiętajcie, każdy z nas ma inne doświadczenia. Mam też świadomość tego, że przegapiłam i straciłam kluczowe lata w tej kwestii.

Wyjawiła influencerka. Mimo niełatwych doświadczeń czuje się spełniona jako mama.

Widocznie było mi dane być najlepszą jak tylko mogę mamą dla jednego dziecka. Jestem w tej roli niesamowicie spełniona od samego początku.

Podsumowała.

źródło: www.instagram.com/maffashion_official