Maciej Zakościelny jakiś czas temu gwałtownie stracił na wadze, co mocno zaniepokoiło jego fanów. Po latach aktor wyjaśnił, że dieta nie była jedynym powodem jego nagłej przemiany, a prawdziwe przyczyny zmian w jego wyglądzie wiązały się z trudnymi chwilami, z którymi mierzył się w tamtym okresie.

Maciej Zakościelny od wielu lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, lubianych i cenionych aktorów w Polsce. Publiczności dał się poznać jako wszechstronny artysta dzięki rolom w takich produkcjach, jak „Tylko mnie kochaj”, „Listy do M. 2” czy „Czas honoru”. Kilka lat temu w jego wyglądzie nagle zaszły duże zmiany. Aktor niespodziewanie bardzo schudł, co wywołało poważne obawy o stan jego zdrowia. W najnowszym wywiadzie wyjawił powody swojej przemiany.

Maciej Zakościelny o utracie wagi: „Przejścia zdrowotne”

Maciej Zakościelny w rozmowie dla tygodnika „Życie na gorąco” wrócił pamięcią do czasu, w którym mocno stracił na wadze. Wyjaśnił, że przyczyną były trudne przeżycia, którym stawił czoła w tym okresie.

Byłem akurat wtedy po rozstaniu z moją ówczesną partnerką, matką moich dzieci.

Powiedział. Aktor przez blisko dekadę był związany z Pauliną Wyką. Ich rozstanie zbiegło się w czasie z jego udziałem w „Tańcu z gwiazdami”.

Miałem też takie prywatne, że tak powiem, przejścia zdrowotne, o których myślę, że jeszcze nie pora mówić.

Dodał, wyjaśniając, że na razie nie jest gotowy, by powiedzieć więcej.

Człowiek musi mieć czas na to, żeby dojrzeć do wypowiedzi, i pewnie taki dzień nadejdzie.

Podsumował.