Maciej Zakościelny wyjawił przyczyny utraty wagi. Co naprawdę kryje się za przemianą aktora?
Maciej Zakościelny jakiś czas temu gwałtownie stracił na wadze, co mocno zaniepokoiło jego fanów. Po latach aktor wyjaśnił, że dieta nie była jedynym powodem jego nagłej przemiany, a prawdziwe przyczyny zmian w jego wyglądzie wiązały się z trudnymi chwilami, z którymi mierzył się w tamtym okresie.
Maciej Zakościelny od wielu lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, lubianych i cenionych aktorów w Polsce. Publiczności dał się poznać jako wszechstronny artysta dzięki rolom w takich produkcjach, jak „Tylko mnie kochaj”, „Listy do M. 2” czy „Czas honoru”. Kilka lat temu w jego wyglądzie nagle zaszły duże zmiany. Aktor niespodziewanie bardzo schudł, co wywołało poważne obawy o stan jego zdrowia. W najnowszym wywiadzie wyjawił powody swojej przemiany.
Maciej Zakościelny o utracie wagi: „Przejścia zdrowotne”
Maciej Zakościelny w rozmowie dla tygodnika „Życie na gorąco” wrócił pamięcią do czasu, w którym mocno stracił na wadze. Wyjaśnił, że przyczyną były trudne przeżycia, którym stawił czoła w tym okresie.
Byłem akurat wtedy po rozstaniu z moją ówczesną partnerką, matką moich dzieci.
Powiedział. Aktor przez blisko dekadę był związany z Pauliną Wyką. Ich rozstanie zbiegło się w czasie z jego udziałem w „Tańcu z gwiazdami”.
Miałem też takie prywatne, że tak powiem, przejścia zdrowotne, o których myślę, że jeszcze nie pora mówić.
Dodał, wyjaśniając, że na razie nie jest gotowy, by powiedzieć więcej.
Człowiek musi mieć czas na to, żeby dojrzeć do wypowiedzi, i pewnie taki dzień nadejdzie.
Podsumował.