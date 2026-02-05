Maciej Pela opublikował wymowne wideo. Wbił szpilę Kaczorowskiej?
Maciej Pela opublikował w sieci wymowny filmik z dziennikarką Edyta Folwarską. Zdaniem wielu internautów wideo to nawiązuje do jego wcześniejszej relacji z Agnieszką Kaczorowską. O co chodzi?
Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata uchodzili za idealną parę. Para zaręczyła się w kwietniu 2018 r., a już jesienią młody tancerz i gwiazda serialu Klan powiedzieli sobie sakramentalne tak. Niedługo po ślubie- w 2019 r. na świat przyszła ich pierwsza córka, Emilia, która dwa lata później powitała na świecie swoją siostrę, Gabrielę. Związek Agnieszki i Macieja wydawał się być istną sielanką. Para chętnie dzieliła się w sieci rodzinnymi kadrami, zawodowymi sukcesami i relacjami z licznych podróży. Niestety z czasem ich uczucie zaczęło wygasać, a relacja pary nie przetrwała próby czasu. Dziś Agnieszka Kaczorowska wiedzie szczęśliwe życie u innego mężczyzny- aktora Marcina Rogacewicza, natomiast o życiu uczuciowym Macieja Peli wiadomo na ten moment niewiele.
Maciej Pela opublikował wymowne wideo na Instagramie
Maciej Pela w przerwach pomiędzy pracą, a opieką nad córeczkami spełnia się także w roli influencera publikując posty na Instagramie. Tancerz nie tylko zamieszcza tam urywki swojej codzienności, ale również zabawne filmiki. Ostatnio na jego profilu pojawiło się nowe wideo z Edytą Folwarską.
Gdyby twoja żona zaczęła zarabiać 100 tysięcy miesięcznie, zostałbyś w domu?
– postanowił zapytać swoich fanów Pela.
Filmik przedstawia kilka ujęć z kuchni i z salonu, na których tancerz biega z odkurzaczem, ochoczo zmywa naczynia, czy kroi warzywa na obiad.
Na końcu wideo tancerz odpowiada na zadane wcześniej pytanie i stwierdza, że jednak nie warto poświęcać się pracy w domu.
Chłopaki, jednak nie warto.
Zdaniem internautów mężczyzna nawiązuje w ten sposób do relacji z Agnieszką Kaczorowską. Nie jest bowiem tajemnicą, że w momencie, gdy gwiazda spełniała się zawodowo to Pela zrezygnował z pracy na rzecz zajmowania się domem i córkami.
Chyba będzie pozew; No właśnie kobieta zarabiała, było też iść do pracy a nie teraz żalić się w filmikach jakie to sprzątanie ciężkie; Jakie to szczęście, że ta rolka nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem, a wszystkie podobieństwa do osób i zdarzeń są przypadkowe, bo jeszcze bym sobie coś pomyślała!
– pisali użytkownicy Instagrama pod rolą.
Myślicie, że Agnieszka zareaguje na ten filmik?