Maciej Pela opublikował w sieci wymowny filmik z dziennikarką Edyta Folwarską. Zdaniem wielu internautów wideo to nawiązuje do jego wcześniejszej relacji z Agnieszką Kaczorowską. O co chodzi?

Agniesz­ka Ka­czo­row­ska i Ma­ciej Pe­la przez la­ta ucho­dzi­li za idealną parę. Para zaręczyła się w kwiet­niu 2018 r., a już je­sie­nią młody tancerz i gwiazda serialu Klan powiedzieli sobie sakramentalne tak. Niedługo po ślu­bie- w 2019 r. na świat przy­szła ich pierw­sza cór­ka, Emi­lia, która dwa lata później powitała na świecie swoją siostrę, Ga­brie­lę. Związek Agniesz­ki i Ma­cieja wydawał się być istną sielanką. Para chętnie dzieliła się w sieci ro­dzin­ny­mi ka­dra­mi, za­wo­do­wy­mi suk­ce­sa­mi i re­la­cja­mi z licz­nych po­dró­ży. Niestety z czasem ich uczucie zaczęło wygasać, a relacja pary nie przetrwała próby czasu. Dziś Agnieszka Kaczorowska wiedzie szczęśliwe życie u innego mężczyzny- aktora Marcina Rogacewicza, natomiast o życiu uczuciowym Macieja Peli wiadomo na ten moment niewiele.

Maciej Pela opublikował wymowne wideo na Instagramie

Maciej Pela w przerwach pomiędzy pracą, a opieką nad córeczkami spełnia się także w roli influencera publikując posty na Instagramie. Tancerz nie tylko zamieszcza tam urywki swojej codzienności, ale również zabawne filmiki. Ostatnio na jego profilu pojawiło się nowe wideo z Edytą Folwarską.

Gdyby twoja żona zaczęła zarabiać 100 tysięcy miesięcznie, zostałbyś w domu?

– postanowił zapytać swoich fanów Pela.

Filmik przedstawia kilka ujęć z kuchni i z salonu, na których tancerz biega z odkurzaczem, ochoczo zmywa naczynia, czy kroi warzywa na obiad.

Na końcu wideo tancerz odpowiada na zadane wcześniej pytanie i stwierdza, że jednak nie warto poświęcać się pracy w domu.

Chłopaki, jednak nie warto.

Zdaniem internautów mężczyzna nawiązuje w ten sposób do relacji z Agnieszką Kaczorowską. Nie jest bowiem tajemnicą, że w momencie, gdy gwiazda spełniała się zawodowo to Pela zrezygnował z pracy na rzecz zajmowania się domem i córkami.

Chyba będzie pozew; No właśnie kobieta zarabiała, było też iść do pracy a nie teraz żalić się w filmikach jakie to sprzątanie ciężkie; Jakie to szczęście, że ta rolka nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem, a wszystkie podobieństwa do osób i zdarzeń są przypadkowe, bo jeszcze bym sobie coś pomyślała!

– pisali użytkownicy Instagrama pod rolą.

Myślicie, że Agnieszka zareaguje na ten filmik?