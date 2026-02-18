Największe mrozy już za nami. Dzień powoli staje się dłuższy i nim się obejrzymy za oknem będzie już wiosna. A wraz z nią przychodzi nieodparta potrzeba świeżości i lekkości- nie tylko w naszych codziennych stylizacjach, ale także w zapachach po które sięgamy. To wiosną najlepiej wybrzmiewają kompozycje lekkie i kwiatowe, a jednym z takich zapachów jest L’Eau d’Issey od Issey Miyake…

Ten zapach to wiosna zamknięta w butelce

Stworzony przez wybitnego perfumiarza Jacques Cavallier, L’Eau d’Issey miał być jak źródlana woda na skórze. Czysty. Przejrzysty. Niemal eteryczny. I dokładnie taki jest- świeży, pełen powietrza, jak pierwszy ciepły poranek w marcu, kiedy miasto budzi się do życia, a my zamieniamy ciężkie płaszcze na lekkie trencze.

To kompozycja z rodziny zapachów kwiatowych i wodnych, która z niezwykłą finezją łączy naturę z nowoczesnością. Otwiera się akordem lotosu- delikatnego, lekko wodnego, niemal medytacyjnego. Towarzyszy mu subtelna róża, nie romantyczna i ciężka, lecz świeża, jakby skropiona poranną rosą.

Po chwili na pierwszy plan wysuwa się lilia- elegancka, świetlista, kobieca. To ona nadaje kompozycji charakteru i czystości, która stała się znakiem rozpoznawczym tego zapachu. Białe kwiaty pulsują tu miękko, bez nadmiaru słodyczy. To świeżość, która nie przytłacza- raczej otula jak lniana koszula noszona na nagą skórę.

Bazę stanowią nuty drzewne- dyskretne, harmonijne, budujące strukturę zapachu. Dzięki nim całość nie ulatuje zbyt szybko, lecz pozostawia za sobą delikatny, elegancki ślad.

Zapach idealny na co dzień i do pracy

W formie wody toaletowej L’Eau d’Issey zachowuje lekkość i transparentność, które czynią go idealnym zapachem na dzień. To kompozycja stworzona do codzienności- do pracy, na spotkanie przy kawie, na spacer w pierwszych promieniach wiosennego słońca. Perfumy te dostępne są w kilku wariantach (25 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml) i znajdziesz je w każdej dobrej drogerii typu Notino, czy Hebe.