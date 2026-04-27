Liszowska prezentuje wakacyjne kadry. Fani zachwyceni: „Jest Pani jak wino”
Joanna Liszowska postanowiła opuścić Polskę i udała się na zasłużone wakacje do ciepłych krajów. Aktorka nie zapomniała przy tym o swoich wiernych fanach i postanowiła zamieścić w sieci kilka wakacyjnych kadrów. W komentarzach od razu zawrzało. „Cudnie w tej czerwieni, Lady in red”.
Joanna Liszowska to polska aktorka pochodząca z Krakowa. Gwiazda zadebiutowała w 2001 r. na deskach Teatru Wielkiego w Warszawie wcielając się w postać Anny I w Siedmiu grzechach głównych. Gwiazda na swoim koncie ma także wiele ról w filmach i serialach telewizyjnych. Widzowie mogą ją kojarzyć z takich produkcji jak: „Na dobre i na złe”, „Tylko miłość”, „Nie kłam, kochanie”, czy „Przyjaciółki”. Aktorstwo nie jest jednak jedyną pasją Liszowskiej- gwiazda w międzyczasie spełnia się również jako wokalistka- na swoim koncie ma minialbum „Jak oni śpiewają” oraz dwa single „Into U” i „Zatańcz”.
Pomimo tego, że w przeszłości była związana między innymi z Robertem Rozmusem i Tadeuszem Głażewskim to jej wielką miłością okazał się jednak szwedzki businessman, Ola Serneke. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu dokładnie 24 lipca 2010 r. w katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Rok później para powitali na świecie swoje pierwsze dziecko- córeczkę Emmę, natomiast w 2013 r. na świat przyszło ich drugie dziecko- Stella. Miłość właściciela firmy „Bygg & Konsult AB” i polskiej aktorki nie przetrwała jednak próby czasu- para rozwiodła się w 2018 r.
Joanna Liszowska prezentuje wakacyjne kadry. Fani są zachwyceni
Joanna Liszowska, która na co dzień spędza czas na planach filmowych postanowiła zafundować sobie zasłużony urlop. Gwiazda spakowała walizki i udała się do ciepłego kraju, aby móc nacieszyć się wolnością i promieniami słońca. Liszowska nie zapomniała przy tym o swoich wiernych fanach- na jej oficjalnym Instagramie pojawiły się już kilka wakacyjnych kadrów. Na zdjęciach widzimy radosną aktorkę, która ubrana w krótką i zwiewną sukienkę pozuje wśród palm, czy na tle spokojnego morza.
Co mnie zachwyca?
Nowe miejsca, w których mogę być…
Podróże, Travel, Voyage…
Wspomnienia zostają na zawsze…
– podpisała zdjęcia Liszowska.
Malownicze widoki i doskonała forma aktorki sprawiły, że pod fotografiami od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów.
Cudownie i Pani piękna, proszę dać namiary na szminkę; Pani Joasiu jest Pani jak wino; Cudnie w tej czerwieni, Lady in red
– pisali zachwyceni internauci.