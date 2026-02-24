Lil Masti już niedługo po raz drugi zostanie mamą. Influencerka, która w mediach społecznościowych często dzieli się chwilami z rodzinnego życia, zdradziła, jak będzie nazywał się jej syn. To rzadko spotykane imię o symbolicznym znaczeniu.

Aniela Woźniakowska, znana jako Lil Masti, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twórczyń internetowych w Polsce. Choć początki jej działalności w sieci budziły sporo kontrowersji, dziś influencerka skupia się na rodzinie, a w internecie dzieli się głównie momentami z codziennego życia, relacjami z podróży czy przemyśleniami na temat rodzicielstwa i kobiecości. Ponad dwa lata temu influencerka i jej mąż Tomasz Woźniakowski po raz pierwszy zostali rodzicami. W sierpniu 2023 roku na świat przyszła ich córka Aria. Teraz para spodziewa się narodzin drugiego dziecka. Tym razem będzie to chłopiec, który otrzyma rzadko spotykane imię.

Imię synka Lil Masti ujawnione

W poniedziałek 23 lutego w sieci pojawiły się nagrania z baby shower, na których Lil Masti i Tomasz Woźniakowski ujawnili, jak będzie nazywał się ich syn.

Imię naszego synka to… Hektor! Na imię wpadł Tomek.

Wyjaśniła twórczyni internetowa.

Tak się umówiliśmy, że jak będzie imię chłopca, to wymyślę ja. […] Dosyć szybko to wymyśliłem. Chciałem, żeby to było imię, które oddaje siłę, dyplomację i sprawiedliwość.

Dodał ukochany influencerki. Ta wyznała, że ma wymyślone imiona dla dziewczynek, ale wybór imienia dla chłopca pozostawiła partnerowi. Zdania internautów tradycyjnie były podzielone. W komentarzach nie zabrakło nieprzychylnych ocen, ale pojawiło się też sporo słów wsparcia.

Piękne imię Imię księcia z Troi tylko tak mi się kojarzy O wow Hektor

Piszą internauci.

