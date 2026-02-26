W życiu Lil Masti nadchodzą poważne zmiany. Influencerka, która już niedługo po raz drugi zostanie mamą, wyjawiła, że w najbliższym czasie planuje przeprowadzkę na stałe. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu wyjaśniła, co skłoniło ją do wyjazdu.

Lil Masti to jedna z najpopularniejszych twórczyń internetowych w Polsce. Choć początki jej działalności w internecie budziły kontrowersje, dziś publikuje głównie treści związane z rodzicielstwem, modą i podróżami. Influencerka, która od dwóch lat spełnia się w roli mamy małej Arii, niebawem powita na świecie drugie dziecko, tym razem synka, który otrzyma imię Hektor. Na tym nie koniec zmian w jej życiu. Jak się okazuje, zamierza na stałe zmienić miejsce zamieszkania.

Lil Masti wyprowadza się z Polski

O tym, że Lil Masti planuje wyprowadzkę z kraju, wiadomo od pewnego czasu. W styczniu pochwaliła się, że wraz z partnerem Tomaszem Woźniakowskim odebrali swoje Emirates ID uprawniające do mieszkania w Dubaju. Teraz wyjaśniła, że przenoszą się tam na stałe.

Czy wyprowadzamy się na stałe do Dubaju? Tak! Zaraz po moim porodzie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, czy to będzie kwiecień, maj, czerwiec czy lipiec. Te miesiące są cały czas takie ruchome, bo wiecie, jak to jest z noworodkiem. A do takiej generalnej przeprowadzki, to wiecie, że trzeba być dobrze zorganizowanym. To jest przeniesienie całego domu, całego dobytku, również samochodu. To wszystko płynie w kontenerze do Dubaju. A z noworodkiem może być różnie, więc pozostawiamy sobie taką rezerwę czasową, ale będzie się to działo w najbliższych miesiącach.

Powiedziała na nagraniu, które trafiło do sieci. W krótkim wideo opowiedziała też o powodach decyzji o przeprowadzce, która miała zapaść trzy lata temu.

W Dubaju my po prostu czujemy, że to jest nasze miejsce na ziemi. Nie tylko do życia, ale również do prowadzenia biznesu. Słońce cały rok. Jest bezpiecznie. Kobiety są bardzo dobrze traktowane. Są ogromne możliwości rozwoju i co najważniejsze: rodzina jest traktowana priorytetowo. I chyba to ostatnie najbardziej sprawiło, że tak pokochaliśmy Dubaj.

Wyjaśniła. Dodała też, że choć planują wracać do Polski przede wszystkim ze względu na obecną w kraju rodzinę, to z Dubajem wiążą swoją przyszłość, m. in. rozwój biznesowy oraz edukację dzieci.