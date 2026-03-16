Lekarka reaguje na słowa Julii Wieniawy o ADHD. „To jest bzdura”
Julia Wieniawa to jedna z tych gwiazd, u których zdiagnozowano ADHD. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o tym, jakie kroki podjęła, aby wykryć u siebie to zaburzenie. Jednym z nich miało być badanie neuroprzekaźników z krwi. Na jej wypowiedź od razu zareagowała lekarka. „Tak się składa, że akurat to jest bzdura”.
Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych aktorek i wokalistek młodego pokolenia. Swoje pierwsze kroki stawiała na deskach Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Ogromną sławę zdobyła jednak dzięki roli w serialu Rodzinka.pl, grając u boku Adama Zdrójkowskiego. Produkcja ta otworzyła jej drzwi do świata show- biznesu, a później wszystko potoczyło się lawinowo. Wieniawa na ten moment może pochwalić się wieloma rolami w ciekawych produkcjach. Mowa tu między innymi o: „W lesie dziś nie zaśnie nikt”, „Nie cudzołóż i nie kradnij”, czy „Kobietach mafii”. Julia nie zapomina jednak o muzyce- 26 września 2025 r. ukazał się jej nowy album „Światłocienie”.
Julia Wieniawa była ostatnio gościem podcastu Oliwii Nincevic- Bo chcę wiedzieć. Gwiazda miała szansę wypowiedzieć się w wielu różnych kwestiach. W pewnym momencie rozmowa obu pań zeszła na tematy medyczne. Artystka nie ukrywa tego, że zdiagnozowano u niej ADHD. Wieniawa otrzymała dwukrotnie potwierdzenie: z badań u psychologa i badań neuroprzekaźników z krwi.
Badanie u psychologa oraz badanie neuroprzekaźników z krwi. No i mam podwójne potwierdzenie, że to ADHD jest. Mój organizm podobno nie produkuje sam dopaminy i serotoniny, czyli jest to właśnie główna przyczyna tego ADHD.
– wyznała Julia podczas rozmowy z prowadzącą.
Jej słowa wyraźnie nie spodobały się jednak Pauline Rodziewicz-Ropiak, która jest psychiatrą.
Tak się składa, że akurat to jest bzdura. Po pierwsze osoby z ADHD produkują zarówno serotoninę, jak i dopaminę. Po drugie ADHD jest związane z zaburzeniami w neuroprzekaźnictwie dopaminy i noradrenaliny. Po trzecie, co moim zdaniem najważniejsze, do diagnozy ADHD nie badamy poziomu neuroprzekaźników we krwi. Po pierwsze, ten wynik o niczym nas nie informuje. Ani za wysoki, ani za niski nie ma wartości diagnostycznej. Żaden lekarz nie zleca takich badań, czy to w diagnozie ADHD, czy to w diagnozie depresji. To badania, które kosztują często tysiąc złotych. Robienie ich to po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto.
– wyjaśniła Lek. Paulina Rodziewicz-Ropiak na swoim Instagramie.
