Julia Wieniawa to jedna z tych gwiazd, u których zdiagnozowano ADHD. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o tym, jakie kroki podjęła, aby wykryć u siebie to zaburzenie. Jednym z nich miało być badanie neuroprzekaźników z krwi. Na jej wypowiedź od razu zareagowała lekarka. „Tak się składa, że akurat to jest bzdura”.

Ju­lia Wie­nia­wa to jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych ak­to­rek i wo­ka­li­stek mło­de­go po­ko­le­nia. Swo­je pierw­sze kro­ki sta­wia­ła na de­skach Te­atru Mu­zycz­ne­go Ro­ma w War­sza­wie. Ogrom­ną sła­wę zdo­by­ła jed­nak dzię­ki ro­li w se­ria­lu Ro­dzin­ka.pl, gra­jąc u bo­ku Ada­ma Zdrój­kow­skie­go. Pro­duk­cja ta otwo­rzy­ła jej drzwi do świa­ta sho­w- bi­zne­su, a póź­niej wszyst­ko po­to­czy­ło się la­wi­no­wo. Wie­nia­wa na ten mo­ment mo­że po­chwa­lić się wie­lo­ma ro­la­mi w cie­ka­wych pro­duk­cjach. Mo­wa tu mię­dzy in­ny­mi o: „W le­­­­­­­sie dziś nie za­­­­­­­śnie ni­­­­­­k­t”, „Nie cu­­­­­­­dzo­­­­­­­łóż i nie kra­­­­­­d­ni­­­­­­­j”, czy „Ko­­­­­­­bie­­­­­­­tach ma­­­­­­­fii”. Ju­lia nie za­po­mi­na jed­nak o mu­zy­ce- 26 wrze­śnia 2025 r. uka­zał się jej no­wy al­bum „Świa­­­tło­­­cie­­­nie”.

Julia Wieniawa wypowiedziała się na temat ADHD. Lekarka jest oburzona

Julia Wieniawa była ostatnio gościem podcastu Oliwii Nincevic- Bo chcę wiedzieć. Gwiazda miała szansę wypowiedzieć się w wielu różnych kwestiach. W pewnym momencie rozmowa obu pań zeszła na tematy medyczne. Artystka nie ukrywa tego, że zdiagnozowano u niej ADHD. Wieniawa otrzymała dwukrotnie potwierdzenie: z badań u psychologa i badań neuroprzekaźników z krwi.

Badanie u psychologa oraz badanie neuroprzekaźników z krwi. No i mam podwójne potwierdzenie, że to ADHD jest. Mój organizm podobno nie produkuje sam dopaminy i serotoniny, czyli jest to właśnie główna przyczyna tego ADHD.

– wyznała Julia podczas rozmowy z prowadzącą.

Jej słowa wyraźnie nie spodobały się jednak Pauline Rodziewicz-Ropiak, która jest psychiatrą.

Tak się składa, że akurat to jest bzdura. Po pierwsze osoby z ADHD produkują zarówno serotoninę, jak i dopaminę. Po drugie ADHD jest związane z zaburzeniami w neuroprzekaźnictwie dopaminy i noradrenaliny. Po trzecie, co moim zdaniem najważniejsze, do diagnozy ADHD nie badamy poziomu neuroprzekaźników we krwi. Po pierwsze, ten wynik o niczym nas nie informuje. Ani za wysoki, ani za niski nie ma wartości diagnostycznej. Żaden lekarz nie zleca takich badań, czy to w diagnozie ADHD, czy to w diagnozie depresji. To badania, które kosztują często tysiąc złotych. Robienie ich to po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto.

– wyjaśniła Lek. Paulina Rodziewicz-Ropiak na swoim Instagramie.

