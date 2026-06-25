Lara Gessler zdobyła się na jedno z najbardziej osobistych wyznań w swojej karierze. W rozmowie z Żurnalistą wróciła wspomnieniami do czasów nastoletnich i opowiedziała o relacji, która wzbudzała niemałe emocje. Restauratorka ujawniła, że jako 17-latka związała się z mężczyzną starszym od siebie o 15 lat.

Lara Gessler to restauratorka, cukierniczka, autorka wielu książek kulinarnych, osobowość medialna, a także współwłaścicielka rodzinnej warszawskiej cukierni „Słodki Słony”. Jest córką Magda Gessler, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej gastronomii. Od lat aktywnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami nie tylko kulinarnymi inspiracjami, ale także uroczymi kadrami z życia prywatnego. Dzięki swojej autentyczności szybko zyskała status influencerki, a jej profil na Instagramie śledzi obecnie ponad 288 tysięcy użytkowników! To właśnie tam regularnie publikuje treści związane z macierzyństwem, podróżami, pracą zawodową oraz codziennym życiem.

Lara Gessler związała się z o 15 lat starszym mężczyzną. Takiego wyznania nie spodziewał się nikt

Lara Gessler była ostatnio gościem podcastu prowadzonego przez Żurnalistę. W trakcie rozmowy poruszono wiele wątków z jej życia prywatnego, w tym temat dawnych związków i doświadczeń z okresu dorastania. Restauratorka otworzyła się przed prowadzącym na temat swojej burzliwej przeszłości i zdradziła, że jako siedemnastolatka wdała się w relację z 32-letnim mężczyzną. Jak się okazało para poznała się podczas jednego z wydarzeń organizowanych przez jej matkę, Magdę Gessler.

Zamieszkałam sama, a on miał swoje mieszkanie na Starówce. Tylko po prostu, mimo że no ja się uczyłam do matury, to on po prostu odmawiał powrotu do domu swojego, więc wracał do mojego

– wyznała w rozmowie z Żurnalistą.

Restauratorka wyznała również, że w tamtym okresie szczególnie ważne było dla niej poczucie bycia zauważoną i wysłuchaną. Przyznała, że nie należała do najpopularniejszych osób w liceum, dlatego ogromne znaczenie miało dla niej to, że ktoś interesował się przede wszystkim jej wnętrzem i sposobem myślenia. Jak podkreśliła, najbardziej pociągał ją umysł partnera, a fundamentem ich relacji były rozmowy oraz intelektualne porozumienie.

Myślę, że w czasie takim, kiedy jak nietrudno się domyślić, no nie byłam miss popularności w liceum, to właśnie to, że ktoś był dla ze mną, dla mojej głowy w sensie takim, że mnie pociągał umysł głównie

– wyjaśniła Lara.

Gessler ujawniła także, że jej ówczesny partner zmagał się z niepełnosprawnością. Zaznaczyła jednak, że ten aspekt nigdy nie miał dla niej większego znaczenia. Znacznie bardziej liczyła się dla niej jakość relacji, wzajemny szacunek i sposób, w jaki mężczyzna ją traktował. Jak wyjaśniła, imponowało jej to, że nie oceniał jej powierzchownie, lecz słuchał tego, co miała do powiedzenia. Właśnie ta dojrzałość i oparta na głębokim porozumieniu więź sprawiły, że związek ten na długo zapadł jej w pamięć.

Ten chłopak miał swoją pewną niepełnosprawność i tak jakby te rzeczy dla mnie nie miały znaczenia. Ta relacja intelektualna, że ja nagle mam kogoś, kto nie patrzy powierzchownie, tylko patrzy przez pryzmat tego, co ja mówię, słucha w ogóle. Było to dla mnie bardzo dojrzałe i to było dla mnie imponujące, że, że po prostu, że to jest relacja, która się bardzo mocno opiera na relacji intelektualnej

– dodała na koniec Lara.