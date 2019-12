Moda na krótkie cięcia włosów trwa w najlepsze. Niezaprzeczalnym królem pozostaje spektakularny bob. Na taką fryzurę zdecydowała się już m.in. Kaja Gerber i Selena Gomez. Teraz do grona celebrytek, które również dały się skusić na ostre cięcie dołączyły Kylie Jenner i Khloe Kardashian.

Kylie Jenner pokazuje, co ukrywa pod perukami. Tak wyglądają jej naturalne włosy

Obie siostry postanowiły jednak nieco odświeżyć klasycznego boba. Postawiły na niesamowicie kobiecą stylizację włosów zachowaną w charakterystycznym stylu retro.

Równie imponująco wyglądały kreacje sióstr. Khloe wybrała złoty kostium z mocno wyciętym dekoltem, a Kylie postawiła na cekinową czarną suknię z długimi rękawami i seksownym rozcięciem na nodze.

Khloe Kardashian wróciła do brązowych włosów. Miała bardzo ważny powód

To, co zdecydowanie odróżniało ich fryzury od typowych sposobów stylizacji boba – beach waves albo perfekcyjnie prostych glass hair – było efektowne wywinięcie końcówek włosów. Gładkie u nasady pasma delikatnie zawijały się do wewnętrznej strony tworząc tym samym fryzurę w stylu retro.

Znając siostry Kardashian/Jenner i ich tempo w jakim zmieniają fryzury, prawdopodobnie jutro zobaczymy je w dramatycznie długich włosach, warkoczykach lub krótkim pixie.

Kim Kardashian pozywa lekarza. Wykonywał jej zabieg upiększający

Bob w stylu retro jest także jedną z ulubionych fryzur Kim Kardashain i Belli Hadid. W szczególności modelka uwielbia bawić się modą z dawnych lat czego dowodem są nie tylko jej fryzury, ale również oryginalne stylizacje ubrań.