Prezenty świąteczne możesz robić do ostatniej chwili. Ostatnie transakcje mogą odbywać się dosłownie na moment przed zasiądnięciem do wigilijnego stołu. Jeśli jednak nie odnajdujesz się w roli prezentowego hazardzisty, możesz obdarować bliskich domowymi kosmetykami. Co powiesz na naturalne kule do kąpieli? Czyż nie brzmi to wspaniale? Rozważając przygotowanie własnoręcznie wykonanych prezentów na ostatnią chwilę, zastanów się, czy nie byłoby wspaniale korzystać z wiedzy, którą zaraz posiądziesz przez cały rok!

ZOBACZ TEŻ: BĄDŹ BARDZIEJ EKO! ZOBACZ, DLACZEGO WARTO Z GŁOWĄ WYBIERAĆ PAPIER PREZENTOWY

Aromatyczna, relaksująca kąpiel redukująca stres ucieszy każdego, kto poddał się świątecznej gonitwie. Taki prezent jest ekonomiczny i łatwy w przygotowaniu. Wygląda pięknie, ale i pachnie nieziemsko, tak jak chcesz.

Poniżej znajdziesz film, w którym ambasadorka Zeberki Tips By Louise i Jo.Follow pokazują, w jaki sposób wykonać takie cudo. Szczegółowy przewodnik przeprowadzi cię przez najbardziej skomplikowane elementy tworzenia kul kąpielowych.

W prezencie do wszystkich własnoręcznie wykonanych kosmetyków możesz dodać również słodki upominek. Dziewczyny przygotowały dla was niespodziankę, którą znajdziecie w drugim filmie!

ZOBACZ TEŻ: PREZENTY PO CHOINKĘ, KTÓRE WYGLĄDAJĄ NA DROŻSZE NIŻ W RZECZYWISTOŚCI SĄ

Naszym zdaniem nie ma lepszego sposobu na obdarowanie wszystkich pań z twojej listy, zatem do dzieła!