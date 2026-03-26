Krzysztof Gojdź słynie z luksusowego stylu życia i zamiłowania do rzeczy z najwyższej półki. Okazuje się jednak, że na wyjątkowe traktowanie może liczyć nie tylko on, ale też jego ukochany pupil. Piesek podróżuje u boku właściciela w iście królewskich warunkach i niczego mu nie brakuje. „Kosmoś lata obok mnie w biznes-klasie, ma takie kocyki…”.

Krzy­sz­tof Gojdź to naj­po­­pu­­la­r­nie­j­szy le­­karz me­­dy­­cy­­ny es­te­­ty­cz­nej w Po­l­sce, a ta­k­że au­­tor ksią­­żek: „Se­­kre­­ty me­­dy­­cy­­ny es­te­­ty­cz­nej” (2015) i „Two­­ja twarz, twój cha­­ra­k­te­r” (2016). W la­­tach 2016– 2017 pro­­wa­­dził pro­­gram „Nie­­zwy­­kłe przy­­pa­d­ki me­­dy­cz­ne” dla TVN Sty­­le. Po­­mi­­mo li­cz­nych su­k­ce­­sów w kra­­ju Gojdź zde­­cy­­do­­wał się zmie­­nić swo­­je ży­­cie o 180 sto­p­ni- w 2018 r. przepro­­wa­­dził się do sło­­ne­cz­ne­­go Mia­­mi. To wła­­śnie tam ko­­le­j­ne kli­­ni­­ki, do któ­­rych za­­pra­­sza zna­­ne oso­­bi­­sto­­­ści Ho­l­ly­­wo­­od.

Pies Krzysztofa Gojdzia żyje w luksusie. „Lata zemną pierwszą klasą, szampana mu podają”

Choć na co dzień Krzysztof Gojdź prowadzi luksusowe życie w Miami to od czasu do czasu odwiedza także Polskę. Podczas ostatniej wizyty w naszym kraju popularny chirurg udzielił wywiadu Małgorzacie Ohme. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat ukochanego pupila Gojdzia- pieska o imieniu Kosmoś. Mężczyzna nie ukrywał, że traktuje go niemal jak własne dziecko – dba o każdy szczegół jego życia, od komfortu w podróży aż po garderobę. Kosmoś towarzyszy swojemu właścicielowi niemal wszędzie. Podróże samolotem nie oznaczają dla niego żadnych wyrzeczeń – wręcz przeciwnie, czworonóg korzysta z wygód klasy biznes, gdzie otaczany jest troską personelu i podróżuje w warunkach, o których wielu ludzi może tylko pomarzyć.

Kosmoś lata obok mnie w biznes-klasie, ma takie kocyki i szampana mu podają. To mój pies, moje dziecko

– wyznał szczerze Krzysztof Gojdź.

Lekarz z rozbawieniem wspominał także pierwsze spotkanie Kosmosia z polską zimą. Dla psa wychowanego w ciepłym Miami śnieg i siarczysty mróz okazały się kompletnym zaskoczeniem.

Wylądował tutaj, było -20 stopni, śnieg – ciągnął. Dziecko pierwszy raz widziało śnieg. Weszło w ten śnieg, nóżki mu ugrzęzły i mówi do mnie: „Ale o co chodzi?”. Ja mówię: „Poczekaj Kosmuś, obiecuję ci, że będziemy mieć pokój, w którym będziesz miał widok na palmy”. Powiedział: „No dobra”.

Sytuacja była na tyle poważna, że właściciel postanowił działać natychmiast. Gdy w Warszawie nie znalazł odpowiednio stylowych ubrań dla pupila, bez wahania poleciał do Paryża, by tam kupić mu markowy strój.

Nie zorientowałem się, że tu jest taka pogoda. Poszedłem na zakupy, żeby kupić mu ubranka, ale nic nie było fajnego, markowego, więc następnego dnia poleciałem do Paryża na jeden dzień, tam odwiedziłem Champs Elysées i tam kupiłem mu piękne ubranko Gucci. (…) Musiałem mu kupić ubranko, bo marzł!

– wyjaśnił Krzysztof Gojdź.

