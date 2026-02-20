We wrześniu ubiegłego roku w mediach pojawiły się pogłoski o rzekomej relacji Joanny Krupy z Dominikiem Tarczyńskim. Gwiazda dopiero teraz zabrała głos. Ujawniła, co tak naprawdę łączyło ją z politykiem.

Te zdjęcia wywołały niemałe poruszenie. We wrześniu 2025 roku światło dzienne ujrzały fotografie, na których widać Joannę Krupę, która bawi się w towarzystwie Dominika Tarczyńskiego. W mediach natychmiast pojawiły się spekulacje na temat łączącej ich relacji. Dopiero po kilku miesiącach jurorka „Top Model” postanowiła zdementować plotki i wyjaśnić, co tak naprawdę wydarzyło się tego dnia, kiedy została sfotografowana przez paparazzi.

Joanna Krupa o rzekomym romansie z politykiem PiS

Mimo upływu czasu pogłoski o rzekomym romansie gwiazdy TVN i konserwatywnego polityka nie milkły. Głównie przez dzielące ich różnice światopoglądowe ich domniemana relacja była powodem burzliwych dyskusji. Teraz Joanna Krupa położyła kres domysłom. W mediach społecznościowych opublikowała wymowne nagranie.

Nigdy nie miałam żadnych relacji romantycznych z Dominikiem Tarczyńskim.

Powiedziała. „Wtedy, co paparazzi nas złapali na imprezie, byłam w grupie ludzi. Tańczyliśmy, śmialiśmy się, piliśmy. Wiesz, jak Krupa troszkę za dużo się napije, to jest miła dla każdego. Przytulałam Dawida Wolińskiego, też mój adwokat Michał tam był, Justynka, Filip. To była grupa fajnych ludzi, z którymi bawiliśmy się bardzo fajnie. No i paparazzi widocznie zobaczyli moje InstaStories, przyjechali, zobaczyli, jak ja tam już zmęczona, gotowa jechać do domu, z głową na jego ramieniu i nagle: „O mój Boże, o mój Boże, Aśka jest z Tarczyńskim!” – wyjaśniła, jak powstała plotka, która wciąż krąży w sieci. Wyznała też, że posła Prawa i Sprawiedliwości spotkała zaledwie trzy razy, a powodem była sprawa ochrony praw zwierząt.

Dla mnie to jest najważniejsze, kto pomaga zwierzątkom. Jak ja bym była z politykiem, to bym go wzięła, za wiecie co, i by pierwsza sprawa była: walka o zwierzęta, o prawa, żeby wszystko było super dla zwierząt. Potwierdzam, jestem single, nie ma nikogo w moim życiu, Dominik Tarczyński nie jest moim facetem.

Podsumowała.