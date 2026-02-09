Od debiutu w telewizji Agnieszka Kotońska przeszła ogromną przemianę. Gwiazda „Googlebox. Przed telewizorem” dziś może pochwalić się znakomitą formą. Wyznała jednak, że początki nie były dla niej łatwe. „Zaczynałam na kocu, w domu — ze łzami w oczach, bez siły, bez wiary” – napisała w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

Metamorfoza Agnieszki Kotońskiej może być inspiracją dla wielu kobiet. Celebrytka, którą widzowie pokochali za autentyczność i poczucie humoru, od momentu pojawienia się w telewizji schudła i przeszła kilka zabiegów medycyny estetycznej. Etapami swojej przemiany chętnie dzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz opowiedziała o początkach i konsekwencji.

Agnieszka Kotońska o swojej metamorfozie

Wszystko zaczyna się w głowie. Decyzja podjęta lata temu prowadzi mnie do dziś — krok po kroku, dzień po dniu.

Napisała na Instagramie gwiazda TTV, która nie ukrywa, że niegdyś ważyła ponad 100kg. Dziś może pochwalić się wymarzoną sylwetką. To dzięki konsekwencji udało jej się zrzucić blisko 40kg. Tak wspomina początki swojej przemiany:

Zaczynałam na kocu, w domu — ze łzami w oczach, bez siły, bez wiary, czasem tylko z jedną myślą w głowie: „k**** nie dam rady”. Ćwiczyłam po cichu, wstydząc się własnych słabości, machając nogami przed telewizorem i próbując przekonać samą siebie, że jeszcze kiedyś będę silniejsza niż moje zwątpienie.

źródło: www.instagram.com/agnieszkakotonska

Agnieszka Kotońska wyznała, że na początku krępowało ją ćwiczenie na siłowni. Dopiero po pewnym czasie zaczęła odczuwać dumę. Przełomowym momentem okazał się dla niej medal za bieg na 5km.

Dziś wiem jedno – wszystko zaczyna się w nas. W decyzji, w pierwszym niepewnym kroku, w tym jednym momencie, kiedy mimo strachu postanawiasz spróbować jeszcze raz. I nagle okazuje się, że możesz więcej, niż kiedykolwiek wierzyłaś.

Podsumowała. We wpisie możemy zobaczyć zdjęcia Agnieszki Kotońskiej sprzed metamorfozy i po przemianie. Trzeba przyznać, że na fotografiach z przeszłości jest nie do poznania. W komentarzach pojawiło się wiele ciepłych słów od fanów gwiazdy.

To jest naprawdę niesamowita przemiana. Pani Agnieszko gratulacje. Widać sporo pracy i wytrwałość. Świetnie Pani wygląda!

Piszą internauci.