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Zara- Ebony Wood

Ostatnią z propozycji na naszej liście jest „Ebony Wood” marki Zara. Jest to zapach, który budzi zmysły i intryguje od pierwszego kontaktu. Już na samym początku uderza w nos świeżością grejpfruta i ostrym aromatem różowego pieprzu, który nadaje charakteru całej kompozycji. Cyprys wprowadza do tej mieszanki chłodny, nieco drzewny akcent, który uspokaja i balansuje energię wstępu. W sercu zapachu kryje się niespodzianka, w postaci głębokiej i aksamitnej nuty kawy. W miarę upływu czasu na pierwszy plan wysuwają się nuty bazy, czyli ziemista paczula i szlachetna wetyweria. To one nadają tej kompozycji trwałości i głębi, wprowadzając element elegancji i surowego piękna, które długo pozostaje w pamięci. Podsumowując Ebony Wood to nieoczywisty zapach dla tych, którzy cenią sobie kontrasty. To perfumy, które nie krzyczą, a mimo to zostają zapamiętane.