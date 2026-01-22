Perfumy potrafią nie tylko przywoływać wspomnienia i przenosić w czasie. Niektóre z nich pachną jak miejsca z duszą. Te inspirowane zapachem papieru i skóry są ciepłe, zmysłowe i przywodzą na myśl wnętrze biblioteki. Gratka nie tylko dla moli książkowych.

Zapach książek jest trudny do zdefiniowania, ale na wiele osób działa kojąco. To zmysłowe połączenie papieru i skóry przypomina o chwilach zapomnienia przy dobrej lekturze. Nic dziwnego, że twórcy perfum próbują zamknąć ten aromat w szklanym flakonie.

Perfumy pachnące książkami – jakie nuty zapachowe zawierają?

Perfumy inspirowane wnętrzem biblioteki rodem z “Harry’ego Pottera” tworzą zapachową iluzję dzięki nutom białego piżma, aldehydów i pudrowych akordów o wyczuwalnym, kredowym aromacie. Często zawierają nuty drzewne i balsamiczne, dające wrażenie ciepła na skórze, a także akordy skóry, tytoniu i kadzidła. To dzięki nim te kompozycje są wyjątkowo sensualne i nietuzinkowe.

Komu spodobają się perfumy inspirowane biblioteką?

Zapachy przywodzące na myśl wieczór z ulubioną książką przypadną do gustu osobom poszukującym niebanalnych kompozycji zapachowych. Spodobają się nie tylko miłośniczkom czytania, ale też osobom gustującym w perfumach drzewnych, skórzanych czy szyprowych. Wybrałyśmy 3 zapachy inspirowane starą księgarnią, które urzekają nieoczywistymi połączeniami akordów. Na pewno przykują uwagę otoczenia.

1 BYREDO Bibliotheque Kup teraz Ten kultowy zapach ma przenosić myśli do wnętrza biblioteki wypełnionej starymi książkami w skórzanych oprawach ustawionych na ciężkich, drewnianych regałach. Nuty skóry i piżma uzupełniono aromatami śliwki, brzoskwini i wanilii, które nadają całości wyjątkowo zmysłowy charakter.

2 The Library of Fragrance Paperback Kup teraz Ten delikatny, drzewny zapach przypomina o chwilach spędzonych z dobrą powieścią. W składzie poza papierem nuty fiołka i Potpourri.