Klaudia El Dursi została nową prowadzącą „Top Model”. Prezenterka zastąpi Michała Piróga, który z formatem był związany przez wiele lat. Tym samym poinformowała, że nie zobaczymy jej więcej w uwielbianym programie randkowym.

Klaudia El Dursi to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych. Prezenterka zadebiutowała jako jedna z uczestniczek „Top Model”. Podczas castingu zachwyciła jurorów i otrzymała złoty bilet umożliwiający jej wejście do domu modelek bez udziału w tzw. bootcampie. Choć ostatecznie nie wygrała, udział w programie otworzył jej drzwi do kariery w mediach. Przez kilka lat prowadziła „Hotel Paradise”. W 2024 roku musiała jednak zrezygnować z nagrywania formatu ze względu na trzecią ciążę. Choć niedawno wyszło na jaw, że wraca na plan, okazuje się, że nie na długo.

Klaudia El Dursi nową prowadzącą „Top Model”

Do niedawna mówiono o tym, że Klaudia El Dursi będzie prowadzić „Hotel Paradise” na zmianę z Edytą Zając, która zastąpiła ją w roli gospodyni show podczas jej nieobecności. Teraz stało się jasne, że modelka na dobre żegna się z programem. Już niedługo zadebiutuje w zupełnie nowej roli – poprowadzi „Top Model”.

Czas na nowy rozdział… Po 6 latach żegnam się z „Hotelem Paradise”. To był piękny czas, pełen niezapomnianych przygód, rozwoju i cudownych ludzi. W życiu zawodowym przychodzi jednak moment, kiedy trzeba zrobić krok naprzód. Przede mną nowe wyzwanie — dołączam do ekipy „Top Model” jako nowa prowadząca. Trzymajcie kciuki!

Przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Klaudia El Dursi zastąpi Michała Piróga, który niedawno poinformował, że po 25 latach rozstaje się ze stacją TVN.