Chociaż impreza halloweenowa już dawno się skończyła, w rodzinie Kardashian/Jenner zawsze jest czas na spektakularne metamorfozy. Zazwyczaj wszystko skupia się na zmianie koloru i długości włosów, a kolejne zmiany wizerunku to zasługa imponującej kolekcji peruk. Tym razem niespodzianka dotyczyła jednak zupełnie czegoś innego.

Kylie Jenner pokazuje, co ukrywa pod perukami. Tak wyglądają jej naturalne włosy

Kednall Jenner postanowiła zakończyć kolejny sezon Keeping Up with the Kardashian w bardzo zabawny sposób parodiując swoją młodszą siostrę Kylie.

Kendall Jenner wybrała najpiękniejszy świąteczny kolor paznokci. Jest cudowny!

Na Instagarmie pojawił się krótki filmik, na którym modelka przebrana w jasnoniebieską bluzę i różową perukę ombre parodiuje zachowania swojej siostry. Nakłada na usta pomadki Kylie Cosmetics zachwycając się przy tym swoją urodą. O mój Boże czuje się niesamowicie w mojej skórze.

Potem Kendall powstrzymując się od śmiechu nałożyła jeszcze odrobine czerwonej szminki na zęby. Modelka w zabawny sposób odniosła się do młodszej siostry, która korzysta z mediów społecznościowych, by pokazać próbki nowych produktów lub gotowe makijaże.