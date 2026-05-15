Konkurs Piosenki Eurowizji jak co roku wzbudza ogromne emocje. Ralph Kamiński i Kayah docenili naszą tegoroczną reprezentantkę, Alicję Szemplińcką odnosząc się przy okazji do ubiegłorocznego występu Justyny Steczkowskiej. „Bez tanich wygibasów i latania”- napisała Kayah. Artystka szybko odniosła się do jej słów. Afera wisi w powietrzu?

Kayah to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych artystek na polskiej scenie muzycznej. Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka od lat zachwyca słuchaczy charakterystycznym głosem oraz muzyczną różnorodnością. Jest również założycielką wytwórni Kayax i ma na swoim koncie trzynaście albumów studyjnych, w tym takie kultowe wydawnictwa jak „Kamień”, „Zebra”, „Kayah i Bregović” czy „JakaJaKayah”. Fani doskonale znają jej największe przeboje, między innymi „Supermenkę”, „Na językach”, „Testosteron” czy „Prawy do lewego”. Artystka wielokrotnie była nagradzana za swoją twórczość — zdobyła osiem Fryderyków oraz liczne wyróżnienia przyznawane podczas największych festiwali muzycznych w Polsce.

Kayah gorzko o eurowizyjnym występie Steczkowskiej. „Tanie wygibasy”

W ostatnich dniach Kayah znalazła się na ustach internautów za sprawą komentarza dotyczącego Justyna Steczkowska i jej eurowizyjnego show sprzed roku. Choć występ artystki wzbudził ogromne emocje i zapewnił Polsce 139 punktów od publiczności, nie wszystkim przypadł do gustu jego widowiskowy charakter. Dyskusja wybuchła pod wpisem tegorocznej reprezentantki Polski, Alicji Szemplińskiej, kiedy Ralph Kaminski stwierdził, że „Gaja została pokonana bez smoka”.

Powiem ci, że, z całym szacunkiem, Gaja została pokonana… bez smoka

– napisał muzyk.

Jego komentarz szybko podchwyciła Kayah

I to bez tanich wygibasów i latania w przestworzach

– dodała od siebie wokalistka.

W sieci natychmiast pojawiły się głosy, że Kayah nawiązała do ikonicznego występu Steczkowskiej, podczas którego artystka unosiła się nad sceną…

Justyna Steczkowska odpowiada Kayah. Poszło o „tanie wygibasy” na Eurowizji

Na reakcję Justyny Steczkowskiej nie trzeba było długo czekać. Wokalistka przyznała, że słowa koleżanki z branży były dla niej wyjątkowo przykre, ponieważ za eurowizyjnym widowiskiem stały miesiące intensywnych przygotowań i praca całego sztabu ludzi. Podkreśliła, że szanuje prawo innych artystów do własnych opinii, jednak określanie ogromnego wysiłku mianem „tanich wygibasów” zwyczajnie ją zasmuciło.

Zawsze szanuję prawo innych artystów do własnej opinii i bardzo cenię różnorodność w sztuce. Natomiast określenie wielomiesięcznej pracy wielu ludzi mianem „tanich wygibasów” zwyczajnie nas zasmuciło, Kayah. Za każdym naszym scenicznym ruchem stoją miesiące pracy, treningu, dyscypliny, emocji i serca ludzi, którzy tworzą widowisko z prawdziwej pasji. Sztuka może się podobać lub nie – to naturalne. Ale wierzę, że nawet w różnicy zdań można obdarzać się wzajemnym szacunkiem, empatią i zrozumieniem.

– zaczęła swój wpis Steczkowska, po czym zwróciła się bezpośrednio do Kayah, zapraszając ją na wspólne śpiewanie kilka metrów nad ziemią, najlepiej „w czwartej oktawie”, dając do zrozumienia, że sceniczne akrobacje wymagają znacznie więcej pracy, niż mogłoby się wydawać.

P.S. Kayah, zapraszam Cię serdecznie na „smoka” i wspólne śpiewanie kilka metrów nad ziemią – najlepiej w czwartej oktawie. Obiecuję, że będę trzymać bardzo mocno. Bo to wcale nie są takie „tanie wygibasy”, jak czasem mogą wyglądać z dołu… Może spróbujesz już na festiwalu w Sopocie, bo tam się widzimy.

– kontynuowała Steczkowska.

Na koniec wokalistka zwróciła się jeszcze do Alicji Szemplińskiej, życząc jej powodzenia w wielkim finale Eurowizji i podkreślając, że mocno trzyma za nią kciuki.

Ali niezmiennie życzę powodzenia i z całego serca trzymam kciuki! Jest wspaniała i wierzę, że świat to doceni.

– dodała Steczkowska.