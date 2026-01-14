Katarzyna Warnke to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Choć ma na swoim koncie wiele znanych ról filmowych i teatralnych, przyznaje, że aktorstwo nie jest dziś głównym źródłem jej dochodu. Nie wszyscy wiedzą, czym jeszcze zajmuje się gwiazda.

Katarzyna Warnke zagrała w wielu słynnych filmach i serialach. Widzowie pamiętają ją z takich produkcji, jak „Kobiety mafii”, „Botoks” czy „Klara”. Od lat spełnia się też na deskach teatru. Okazuje się, że aktorka dobrze czuje się nie tylko przed kamerą, ale też po drugiej stronie. W najnowszym wywiadzie wyznała, że zajmuje się między innymi pisaniem scenariuszy.

Katarzyna Warnke wyjawiła, z czego się utrzymuje

Gwiazda udzieliła niedawno wywiadu Magdzie Mołek. W szczerej rozmowie, której można wysłuchać na kanale „W moim stylu”, opowiedziała między innymi o tym, czy inteligencja przeszkadza w karierze aktorskiej i dlaczego ostatnio rzadziej widzimy ją na ekranie. W pewnym momencie dziennikarka zapytała o to, z czego aktualnie utrzymuje się aktorka.

Ja się utrzymuję w małym stopniu z aktorstwa (…). W sumie się cieszę, że ten show-biznes się u mnie „odbył”, ponieważ pracuję intelektualnie. Ale dzięki show-biznesowi – temu, że jestem popularna — jest to możliwe, żebym wykorzystywała swój Instagram (…) i mamy program z Magdaleną Domagalik „Dziękuję, nie słodzę” i to (…) jest taki rodzaj mojego oparcia.

Wyznała Katarzyna Warnke. Wyjaśniła, że bardzo ceni sobie możliwość pracy twórczej, która skupia się dziś głównie na pisaniu scenariuszy.

źródło: www.youtube.com/wmoimstylumagdamolek

Jest ok, ja teraz mam taki czas przejściowy (…) dla mnie jest ta potrzeba pisania i (…) piszę dla teatru, piszę do kina. Generalnie przygotowuję swoje projekty.

Dodała. Artystka wyznała, że zmiana kierunku działania w dużej mierze wynika u niej z wewnętrznej potrzeby tworzenia. „Nie mam wyjścia troszeczkę, ze względu na to, że to jest taki zew we mnie” – podsumowała.