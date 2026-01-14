Katarzyna Sokołowska to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Pomimo tego, że dziś reżyserka pokazów mody nie może narzekać na swoje finanse to jej początki nie należały do najłatwiejszych. Gwiazda, która dziś jest prawdziwą businesswoman w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów” wyznała, że nie zawsze opływała w luksusach. „Wstydziłam się, przepraszałam, że…”.

Ka­ta­rzy­na So­ko­łow­ska to ceniona re­ży­ser­ka po­ka­zów mo­dy, oso­bo­wość te­le­wi­zyj­na a także influencerka. Studiowała ak­tor­stwo i re­ży­se­rię w Wyż­szej Sz­ko­le Sz­tu­ki i Pro­jek­to­wa­nia w Ło­dzi, natomiast w póź­niej­szych la­tach zde­cy­do­wa­ła się jeszcze na dzien­ni­kar­stwo oraz kul­tu­ro­znaw­stwo. W trakcie edu­ka­cji, za na­mo­wą pro­fe­so­ra, zor­ga­ni­zo­wa­ła swój pierw­szy po­kaz mo­dy i od te­go mo­men­tu wszyst­ko się za­czę­ło… Na ten moment So­ko­łow­ska mo­że po­chwa­lić się współ­pra­cą z ta­ki­mi na­zwi­ska­mi jak: Ma­ciej Zień, Ma­riusz Przy­byl­ski, Ro­bert Ku­pisz, czy Pa­proc­ki i Brzo­zow­ski. Rok 2013 przyniósł ogromny przełom w jej życiu- to właśnie wtedy do­łą­czy­ła do gro­na ju­ro­rów pro­gra­mu „Top Mo­de­l”, a za­le­d­wie dwa la­ta póź­niej zo­sta­ła twa­rzą mar­ki bi­żu­te­rii Apart. Jeśli chodzi o życie prywatne gwiazdy to od lat jest w szczęśliwym związku z biznesmenem Arturem Kozieją. Para pobrała dokładnie 7 grudnia 2024 r., a zaledwie dwa lata wcześniej na świecie pojawił się ich synek- Iwo Lew.

Katarzyna Sokołowska szczerze o swoich zarobkach. „Wiele razy w życiu miałam mało pieniędzy”

Pomimo tego, że dziś Katarzyna Sokołowska nie może narzekać na brak propozycji zawodowych i swoje finanse to jej początki nie należały do najłatwiejszych. Gwiazda, która dziś jest prawdziwą businesswoman w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów” wyznała, że nie zawsze opływała w luksusach.

Przez lata sama negocjowałam swoje stawki i coś o tym wiem. Wartość mojej pracy szła w górę, musiałam to komunikować i nie było to wcale komfortowe. Wstydziłam się, przepraszałam, że muszę jeszcze poruszyć temat finansów, zostawiałam go na później. Trudno nam rozmawiać o nich z pracodawcami

– wyznała otwarcie Sokołowska.

Gwiazda zaznaczyła jednak, że nie żałuje wyboru swojej ścieżki zawodowej. Dodała również, że pieniądze są naturalną częścią życia i za dobrze wykonaną pracę należy odpowiednie honorarium.

Trzeba go wreszcie znormalizować. Pieniądze są częścią naszego życia. Za pracę należy nam się odpowiednie wynagrodzenie. Musimy myśleć o swoim bezpieczeństwie finansowym, a aby je osiągnąć, powinniśmy umieć na ten temat otwarcie i bez wstydu rozmawiać. Wiele razy w życiu miałam mało pieniędzy, bywało niestabilnie, ale nie wybrałabym dziś innej, bezpiecznej finansowo drogi. Nie zgadza się to z moim sposobem myślenia. Zawsze byłam przekonana, że jeśli będę robiła coś świetnie, to wreszcie pójdą za tym pieniądze

– dodała gwiazda.

Zgadzacie się z jej zdaniem?