Katarzyna Sokołowska wprost o zarobkach. „Wiele razy w życiu miałam mało pieniędzy”
Katarzyna Sokołowska to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Pomimo tego, że dziś reżyserka pokazów mody nie może narzekać na swoje finanse to jej początki nie należały do najłatwiejszych. Gwiazda, która dziś jest prawdziwą businesswoman w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów” wyznała, że nie zawsze opływała w luksusach. „Wstydziłam się, przepraszałam, że…”.
Katarzyna Sokołowska to ceniona reżyserka pokazów mody, osobowość telewizyjna a także influencerka. Studiowała aktorstwo i reżyserię w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, natomiast w późniejszych latach zdecydowała się jeszcze na dziennikarstwo oraz kulturoznawstwo. W trakcie edukacji, za namową profesora, zorganizowała swój pierwszy pokaz mody i od tego momentu wszystko się zaczęło… Na ten moment Sokołowska może pochwalić się współpracą z takimi nazwiskami jak: Maciej Zień, Mariusz Przybylski, Robert Kupisz, czy Paprocki i Brzozowski. Rok 2013 przyniósł ogromny przełom w jej życiu- to właśnie wtedy dołączyła do grona jurorów programu „Top Model”, a zaledwie dwa lata później została twarzą marki biżuterii Apart. Jeśli chodzi o życie prywatne gwiazdy to od lat jest w szczęśliwym związku z biznesmenem Arturem Kozieją. Para pobrała dokładnie 7 grudnia 2024 r., a zaledwie dwa lata wcześniej na świecie pojawił się ich synek- Iwo Lew.
Katarzyna Sokołowska szczerze o swoich zarobkach. „Wiele razy w życiu miałam mało pieniędzy”
Pomimo tego, że dziś Katarzyna Sokołowska nie może narzekać na brak propozycji zawodowych i swoje finanse to jej początki nie należały do najłatwiejszych. Gwiazda, która dziś jest prawdziwą businesswoman w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów” wyznała, że nie zawsze opływała w luksusach.
Przez lata sama negocjowałam swoje stawki i coś o tym wiem. Wartość mojej pracy szła w górę, musiałam to komunikować i nie było to wcale komfortowe. Wstydziłam się, przepraszałam, że muszę jeszcze poruszyć temat finansów, zostawiałam go na później. Trudno nam rozmawiać o nich z pracodawcami
– wyznała otwarcie Sokołowska.
Gwiazda zaznaczyła jednak, że nie żałuje wyboru swojej ścieżki zawodowej. Dodała również, że pieniądze są naturalną częścią życia i za dobrze wykonaną pracę należy odpowiednie honorarium.
Trzeba go wreszcie znormalizować. Pieniądze są częścią naszego życia. Za pracę należy nam się odpowiednie wynagrodzenie. Musimy myśleć o swoim bezpieczeństwie finansowym, a aby je osiągnąć, powinniśmy umieć na ten temat otwarcie i bez wstydu rozmawiać. Wiele razy w życiu miałam mało pieniędzy, bywało niestabilnie, ale nie wybrałabym dziś innej, bezpiecznej finansowo drogi. Nie zgadza się to z moim sposobem myślenia. Zawsze byłam przekonana, że jeśli będę robiła coś świetnie, to wreszcie pójdą za tym pieniądze
– dodała gwiazda.
Zgadzacie się z jej zdaniem?