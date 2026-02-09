Katarzyna Cichopek przyzwyczaiła fanów do perfekcyjnego wizerunku, jaki prezentuje na ekranie i w mediach społecznościowych. Tym razem pokazała jednak swoje drugie oblicze- gwiazda opublikowała filmik, na którym nie ma ani grama makijażu. Odważnie?

Katarzyna Cichopek to popularna prezenterka telewizyjna, aktorka, a z wykształcenia psycholog. Na ekranie zadebiutowała w 1997 r. rolą Elżutki w serialu Boża podszewka. Ogromną sławę zyskała jednak dzięki roli Kingi Zduńskiej w serialu M jak miłość, w którym gra od 2000 r. Ważnym etapem w jej karierze był również udział w programie Taniec z Gwiazdami, emitowanym wówczas przez stację TVN. To wła­śnie na par­kie­cie ta­necz­ne­go show poznała swo­­jego pierwsze męża- Marcina Hakiela. Związek pary nie przetrwał jednak próby czasu, a dziś Cichopek wiedzie szczęśliwe życie u boku Macieja Kurzajewskiego.

Katarzyna Cichopek pokazała, jak wygląda bez makijażu

Gwiazda od lat pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi obecnie ponad 600 tysięcy obserwatorów, którzy mogą na bieżąco podglądać kulisy pracy prezenterki, fragmenty jej codzienności, rodzinne chwile, a także liczne współprace reklamowe. Cichopek chętnie dzieli się z fanami zarówno zawodowymi projektami, jak i bardziej prywatnymi momentami, budując w ten sposób bliską relację ze swoją społecznością.

Ostatnio gwiazda postanowiła zaskoczyć swoich fanów i zamieściła w sieci filmik, na którym prezentuje swoją twarz bez grama makijażu. W ramach jednej ze współprac zaprezentowała swoje dwa oblicza- najpierw w wersji sauté, a chwilę później w pełnym, starannie wykonanym make-upie. Fani mogli więc zobaczyć, jak wygląda prezenterka bez żadnych kosmetyków- w codziennym, swobodnym wydaniu.

A Wy, w której wersji ją wolicie?